Pogbu shrvala smrt mladog nogometaša Juventusa: Nikad te neću zaboraviti...

Juventusov talent Bryan Dodien preminuo je u dobi od 17 godina, a ta je vijest posebno rastužila Paula Pogbu.

Francuski nogometaš uz mladića je od prvih dana njegove bitke s rakom. Kad je Dodienu 2015. bilo 11 godina, Pogba je na utakmici njegova Juventusa protiv Torina nosio majicu s natpisom "Bryane, uz tebe sam".

I četiri godine kasnije, Dodien se oporavio, vratio nogometu i nastupao za Juventusovu momčad do 15 godina. Tako nešto oduševilo je Pogbu, tad već člana Manchester Uniteda.

- Kakav blagoslov što je Bryan pobijedio rak i odigrao prvu utakmicu za Juve U-15. Tako sam ponosan na tebe, prijatelju, hvala ti što si inspiracija meni i mnogima drugima. Nadam se da se vidimo uskoro - napisao je na društvenim mrežama Francuz.

What a blessing it is that Bryan beat cancer and now played his first game with Juve U15. So proud of you my friend, merci for being an inspiration to me and so many others. Hope to see you soon! #fightcancer #beatcancer #thisiswhyweplay pic.twitter.com/J8Yr5Nvka3