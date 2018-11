Pljušte čestitke: Mandžo uputio krasnu poruku, javio se i srpski kolega

Za povijest! Bravo dečki, sjajnu sportsku godinu okončali ste na najbolji mogući način. Sve čestitke, više nego zaslužen trijumf! Uživajte u proslavi!🇭🇷💪🏻 For the history! Well done boys, brilliant finish to a memorable year for Croatian sports. Hats off for this well-deserved trophy! Enjoy the celebration! ! 😉🎾🏆 #iznadsvihhrvatska #malazemljavelikisnovi #hrvatska #smallcountrybigdreams #croatia

A post shared by Mario Mandžukić MM 17 (@mariomandzukic_official) on Nov 25, 2018 at 7:52am PST