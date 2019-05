Pjesma Geni kameni budi emocije koje su običnom čovjeku neobjašnjive

Da se baš ne može vjerovati onome filmskom naslovu “tko pjeva zlo ne misli”, uvjerit ćemo se u noći sa subote na nedjelju (oko tri sata iza ponoći) u dvorani MGM National Harbor Resorta u Washingtonu kada će šake ukrstiti Filip Hrgović i Greg Corbin.

Obojica teškaša na presici su pjevala i to je bila neobična uvertira za rat u ringu koji slijedi. Jer, obojici boraca poraz bi značio nekoliko koraka unazad. Corbin ima jedan, i to u posljednjoj borbi, a Hrgović nijedan pa on ističe:

– Prednost jest na mojoj strani, no moram ostati oprezan i ne smijem mu dati priliku. Očekujem jako dobru verziju Gega Corbina i spreman sam na sve s čim će ući u ring. A on dolazi iz poraza, a takvi se pripreme jako dobro jer znaju da su gotovi ako izgube i drugu borbu u nizu jer bi to značilo da bi im karijera krenula dolje.

>>> Pogledajte nastup Thompsona prije ulaska Hrgovića u ring

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Filip dobio prvu bitkicu

I zato je, nakon pjevačke uvertire, krenula borba za preživljavanje, i to već na samom slikanju s promotorom borbe Eddiejem Hearnom. Prva uvodna runda (druga je vaganje) pripala je Filipu, kaže on:

– Prvu bitkicu sam dobio. On je prvi maknuo pogled, a tu borba počinje. Tu se vidi puno stvari u očima protivnika. Već se tad vidi tko je odlučniji više dati za pobjedu. Meni je to cijelu karijeru bilo važno jer ne kaže se zalud da se po jutru dan poznaje.

A u Corbinovim očima mogle bi se pronaći sve one slike iz razdoblja njegova robijanja, naime u zatvor je dospio zbog “poslovanja” s jednim meksičkim narkokartelom. Zaglibio je 2005., a izašao 2012.

– Nakon sasvim pristojne amaterske karijere, a bio sam kandidat za dvoje Olimpijske igre 2004. i 2008. i imao skor 72-8, uzela me ulica pa sam završio u zatvoru.

Greg je uvjeren da bi, da toga nije bilo, danas bio na vrhu teškaških boksačkih lista.

– Nažalost, ne možeš vratiti ono što si propustio, već samo možeš nastaviti gdje si stao.

Kako je uspio sačuvati živim svoje sportske snove u vrlo brutalnom okruženju?

– Da bih ostao u formi, bavio sam se svim mogućim sportovima koji su se nama zatvorenicima nudili. Znao sam da, kada izađem, moram hraniti obitelj i da je to način na koji mi Bog govorio da sam zabrljao pa sam mu morao “platiti porez”. Da bih pak preživio u tom okruženju, morao sam imati pravilan pristup. U zatvoru ne smijete pokazati nikakav osjećaj inferiornosti, već morate biti svjesni kakvim ste ljudima okruženi i s njima komunicirati.

Prethodnu borbu Corbin je izgubio od bivšeg izazivača svjetskog prvaka Charlesa Martina, i to diskvalifikacijom zbog niskih udaraca.

– Jedna privatna stvar izbacila me iz kolotečine tjedan prije borbe i malo ne nedostajalo da i ne dođem na borbu. No u subotu ćete vidjeti koliko ja mogu dobro boksati i da nisam star.

No, i da je najvitalniji 38-godišnjak na svijetu, Corbin ne može pobjeći od činjenice da je njegov hrvatski protivnik 12 godina mlađi. No i on će se boriti s takozvanom startnom groznicom, neizbježnom nervozom koja prethodi borilačkim okršajima.

Većinu vremena se odmaram

– Kada krene moja ulazna pjesma “Geni kameni”, koncentracija nervoze bit će najveća. Tada se događaju emocije koje su običnom čovjeku neobjašnjive. Tada treba ostati svoj i zapamtiti da “gdje god da te život nosi, uvijek moraš znati tko si”, a “Geni kameni” je pjesma takvog karaktera koja još doda ulja na vatru svem tom stresu i uzbuđenju i izvrsna je za ulazak u ring.

Kako će izgledati Hrgovićev dan borbe?

– Većinu vremena provest ću u hotelskoj sobi odmarajući. Imat ću lagan doručak i lagan ručak, bez teške hrane. Jest ću samo voće i ugljikohidrate, a kako je moja borba predviđena za 21 sat po lokalnom vremenu, posljednji ću put jesti oko 15 sati. Volim ući gladan u meč i taj dan ne jedem jela s okusom jer, kada nastupi nervoza prije borbe, sve što si krivo pojeo osjetiš pa je bolje ulaziti u borbu na prazan želudac.

Kako Filip razbija tu nervozu?

– Ne puštam glazbu, ne gledam filmove. Nemam nikakve rituale, osim što razgovaram sam sa sobom. Podsjećam se koliko sam dobro trenirao, koliko vrijedim, prisjećam se prijašnjih mečeva, nabrijavam sam sebe. Na taj način izlazim iz psiholoških tunela koji se znaju dogoditi.

Promotor Filipa Hrgovića

Koliko je pak dobar njegov protivnik i kako bi borba mogla završiti, kazao nam je promotor Anthonyja Joshue Eddie Hearn, čovjek koji će organizirati idućih pet borbi Filipa Hrgovića.

– Corbin je sparirao s Joshuom i dobar je borac, no nije ista liga kao i Hrgović. To je dobar američki teškaš, no ja vjerujem da će ga Filip pobijediti nokautom, a to bi bio savršen ulazak na američko tržište, što mi i želimo. Svi u boksu znaju tko je Filip Hrgović, a moj posao je da ga učinim poznatim i izvan boksa.

Kada se nedavno tražio protivnik Joshui, nakon što je otpao Miller, Sauerland je nudio Filipa Hrgovića, no Hearn to nije prihvatio.

– Mi želimo da njegova karijera ide prirodnim tokom. Ne želim gurnuti Filipa u veliku borbu dok ne postane zvijezda. Mora biti aktivan pa bi se već za godinu dana možda mogao boriti i za neki od svjetskih naslova.

>>> Pogledajte što je Filip Hrgović izjavio prije borbe s Corbinom za VL u galeriji iznad teksta