Pitamo bivše igrače i trenere: Je li bitno vodi li Hajduk domaći ili strani trener?

Litavac Valdas Dambrauskas započeo je svoj mandat na klupi Hajduka pobjedom protiv “fenjeraša” lige Hrvatskog dragovoljca s rezultatom 2:0. Bivši je trener Gorice, nakon niza od šest domaćih trenera, treći strani stručnjak na mjestu trenera Hajduka samo u 2021. godini, nakon Paola Tramezzanija i Jensa Gustafssona. Uzevši u obzir česte promjene trenera i stalnu raspravu u Splitu i Hrvatskoj među nogometnim ljubiteljima o tome odakle trener Hajduka treba biti, naravno zbog posebne tradicije, povijesti i mentaliteta kluba i podneblja, ali i statistike, upitali smo neke od bivših igrača i trenera, pa i neke od najuspješnijih osoba u povijesti kluba, što misle o toj temi postavivši im konkretno pitanje: Je li uopće važno da trener Hajduka bude Hrvat ili stranac ili je danas to zapravo nevažno?

Gudelj: Čak ni Reja nije osvojio trofej

Ivan Gudelj, hrvatski trener

– Nisam protiv nijednog trenera, razumijem sve trenere, ali kad je u pitanju Hajduk, treba gledati brojke, povijest i kriterije, što je tko napravio. Za dovođenje trenera u Hajduk kriterij mora biti visok, to mora biti neki trener koji ima koji trofej u karijeri ako već mora biti stranac. Kad gledamo Hajdukovu povijest, nijedan stranac nije napravio ništa, a pod tim mislim da nije osvojio trofej. Jedini stranac koji je osvojio trofej jest Baka Slišković, ali on je naš jer je godinama igrao u Hajduku pa ga i ne gledam kao stranca jer je poznavao i razumio sve. Reja je vjerojatno bio najbolji od tih stranaca, ali svejedno nije uspio doći do trofeja. Ne moramo govoriti o hrvatskim trenerima, možemo govoriti o splitskim i dalmatinskim trenerima koji su donijeli uspjehe Hajduku: Kaliterna, Mladinić, Ivić, Poklepović, Vulić, Katalinić. Govorimo o trofejnim trenerima, a to su treneri koji su ponikli u Splitu ili u Hajduku i razumiju klub, način igre i mentalitet kluba – rekao je Ivan Gudelj koji je u Hajduku proveo deset godina igračke karijere te jedan mandat trenerske karijere u sezoni 2005./2006.

Vulić: Iskreno mi se ne sviđa to

Trener HNK Hajduk Zoran Vulic.

S njim mišljenje dijeli i jedan od najuspješnijih trenera u Hajdukovoj povijesti (sedam trofeja), Zoran Vulić.

– Meni je malo neugodno meni govoriti o tome kao domaći trener koji je u Hajduku osvajao trofeje, ali povijest nam govori jedno, a to je da je Hajduk uvijek bio najbolji s domaćim trenerima. Moram biti iskren, nije da mi se sviđa kad vidim da igra strani igrač ispred našeg diteta ili da strani trener vodi ispred našeg trenera, ali s druge strane moram razumjeti da sve danas ide u smjeru globalizacije, kako naši igrači i treneri vole otići vanka, tako i neki trener želi ovamo doći zaraditi svoju plaću. Nisam protiv, ali to onda mora biti klasan trener koji je bolji od bilo koje opcije u Hrvatskoj. U biti, razumijem tu globalizaciju i smjer poslovanja u nogometu, ali statistika kaže svoje – poprilično jasan je bio Zoran Vulić, čovjek koji je s Hajdukom osvojio pet trofeja kao igrač i dva trofeja kao trener.

Buljan: Objeručke prihvaćam strance

Ivan Buljan.

S druge strane, još jedan trofejni stručnjak iz Hajdukove povijesti, bivši igrač i trener Ivan ‘Ike’ Buljan, nešto drukčije razmišlja od svojih kolega..

– Ne bih ja strogo gledao na taj hrvatski i hajdučki način. I mi smo kao igrači bili stranci i po toj bih logici nekog trenera stranca koji je dobar objeručke prihvatio. Meni to nije bitno, samo mi je bitno da vrati Hajduk tamo gdje pripada, a to je u borbu za prvo mjesto. Mislim da to može biti i stranac, unatoč tome što povijest i statistika kažu drukčije. Situacija se danas razvija u tom smjeru i mislim da će prvi trener koji pokaže pravu kvalitetu u svojem poslu pokazati i rezultat, svejedno je li naš ili stranac.

Andrić: Apsolutno mi je svejedno

Srdjan Andric

Nešto mlađa osoba iz trofejne povijesti kluba Srđan Andrić također tvrdi da to ne bi trebalo biti u fokusu iako je svjestan povijesti Hajduka.

– Apsolutno mi je svejedno je li trener domaći čovjek ili je stranac. Znam da se u Hajduku mnogo govori o tome zbog tradicije, povijesti i veličine kluba, ali ako trener zna odraditi svoj posao i ako zna momčad dovesti na razinu, neće biti bitno je li stranac ili nije. Po mojemu mišljenju to je stvarno sporedna stvar jer bilo je i domaćih i stranih trenera koji su se pokazali i dobrima i lošima. Međutim, netko mora i prepoznati koji je trener kvalitetan, to je isto ključno pitanje. Ima dobrih trenera kojima jednostavno ne ide u Hajduku, nije to lako prepoznati. I to je zadatak onoga tko vodi klub, nije lak zadatak, ali oni to trebaju prepoznati.

Evo, neke osobe koje su za svoga vremena u Hajduku uspjele osvajati trofeje različitih su mišljenja. Na kraju krajeva, bivši igrači, legende kluba i svi mi ostali kao obožavatelji nogometa tu smo da raspravljamo i analiziramo, a na treneru je i momčadi da pokažu kvalitetu na terenu. Koliko će dobar biti Valdas Dambrauskas na klupi Hajduka? Jedva čekamo vidjeti kakav će biti.