Perišić oduševio navijače kada su vidjeli što radi na slobodan dan: 'Fantastičan mentalitet'

Engleski Tottenham je slavio protiv Tudorovog Marseillea u zadnjem kolu grupne faze Lige prvaka s 2:1 i tako osigurao prvo mjesto u svojoj skupini.

Menadžer Antonio Conte je bio jako zadovoljan igrom svojih nogometaša, pa im je odlučio izaći u susret te im dati slobodne dane u srijedu i četvrtak.

Međutim, Ivanu Perišiću očigledno ne treba odmor pa je odlučio vježbati u treningu centru Hotspur Wayu.

