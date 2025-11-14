Naši Portali
Paula uz studiranje i nastupe za reprezentaciju stiže pomagati i roditeljima
14.11.2025.
u 10:42

Paula Udović nova je članica konjičkog kluba Batida. Ova studentica agronomskog fakulteta je ujedno i hrvatska reprezentativka i nedavno je nastupila za reprezentaciju na prvenstvu Balkana u Beogradu.

Rođena Puljanka prve je korake u konjičkom sportu napravila u klubu Hipos. Pobjednica je prvenstva Hrvatske u preponskom jahanju i sudionica  finala Croatia kupa.

Ove sezone ima velik broj plasmana od drugog do četvrtog mjesta na visinama prepona preko 1,20 metara i više. 

Nastupa s kobilom Dora koja ja stara deset godina , te s grlom Otazu koji ima šest godina. Osim jahanja i studiranja u ljetnim periodima radi u roditeljskom restoranu. 

Njezina baza je Medulin gdje koristi hipodrom kluba Medulin a tamo je već šest godina trenira Ognjen Preost.  Zajedno su postigli sve te dobre rezultate.

Paula dolazi i na trening kampove u Zagreb, u konjički klub Evago gdje trenira i priprema se za natjecanja. Evago ima sjaje uvjete u Čehima. Proteklih godina baza joj je bila zagrebački hipodrom, dok je pohađala fakultet.

Upisala je program osposobljavanja za trenera gdje je još ostao jedan ispit. U Istri već sada ima nekoliko jahača kojima pomaže te će se vrlo brzo aktivirati kao trenerica. Sve stigle, uz fakultet, treninge i nastupe još pomaže i u obiteljskom poslu. 

