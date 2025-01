Paše nam i ovakav scenarij: Hrvatska danas ne mora pobijediti, a može biti prva u skupini

Rukometaši Hrvatske večeras u zagrebačkoj Areni (20.30) igraju protiv Egipta, utakmicu trećeg kola skupine na Svjetskom prvenstvu. Obje reprezentacije plasirale su se u drugi krug, obje su osvojile po dva boda, a tko će osvojiti četvrti ili treći bod, odgovor ćemo dobiti oko 22 sata. U slučaju neodlučenog rezultata Hrvatska će zbog boljeg omjera primljenih i danih pogodaka biti prva u skupini i u prvoj utakmici drugog kruga igrat će u srijedu protiv prvoplasirane momčadi iz skupine G, a to će biti Slovenija ili Island.

– Ne računam više na Duvnjaka i Mandića. Gotovo je nemoguće da se Duvnjak oporavi do drugog kruga ili utakmice četvrtfinala. Razgovarao sam s njim, u šoku je, žalostan. No, život ide dalje, mi moramo ostati fokusirani na ono što nas dalje čeka. Umjesto Duvnjaka odmah sam pozvao Karačića. Danas bi trebao biti u rosteru, ako sve bude u redu. Dolazi pozitivan, spreman je, fit je, razgovarao sam s njim. Jako mi se sviđa njegov način igre, ima brzinu, vanjski šut, ima skok, dobru igru jedan na jedan – rekao je izbornik Dagur Sigurðsson.

Tko će biti kapetan protiv Egipta?

– Cindrić je sada naš kapetan. Sretni smo što imamo iskusne igrače uz mlade koji su bili već u ovakvim situacijama. Navikla je momčad na ozljede u rukometu, nismo mi jedini, ne možemo ležati i plakati, moramo biti spremni za nastavak turnira. Egipat je jaka momčad, rutinirana. Nedostaju i njima neki igrači, moramo pametno i snažno ući u ovu utakmicu. Imamo dobru obranu i dobre vratare, moramo disciplinirano završavati napade. Svaki igrač mora sada dati više od sebe, više energije, više strasti jer znamo da je to inače Dule, a mi ćemo tada imati 80 posto njegove energije možda, neka nam navijači daju još ovih 20 posto – naglasio je izbornik.

Mogla bi za večeras biti još pokoja promjena. U Karlovac je stigao Lovro Mihić, kao zamjena za Davida Mandića.

- Možda će i Mihić biti danas u sastavu, vidjet ću – zaključio je Sigurðsson.

Igor Karačić saznao je vijest da krene put Hrvatske odmah poslije utakmice s Argentinom.

– Za mene nije bilo nikakve dvojbe oko dolaska. Odmah sam rezervirao let iz Varšave u Zagreb i evo me, tu sam. Sad, hoću li danas igrati ili ne, ovisit će o izborniku. Činjenica je da sam u Kielceu odrađivao bazične pripreme, teretanu, trku, lopta nje bila ni blizu – rekao je Karačić.

Dobro, vi možete na svježinu nešto odigrati?

– E, sad svježina nakon bazičnih priprema. O tome bi se dalo razgovarati. U svakom slučaju, dat ću sve od sebe da pomognem suigračima. Dobro poznajem sve igrače, bit će dovoljno nekoliko treninga da sve to pohvatam. Dugo sam razgovarao s izbornikom, još duže duboko u noć s nekim igračima. Žao mi je što se Duvnjaku dogodila ozljeda i to na oproštajnom natjecanju u dresu Hrvatske. Ne mogu ni zamisliti kako mu je sada teško, ali ima veliku podršku od svih nas – istaknuo je Karačić.

Karačić, dečko iz Mostara, debitirao je za Hrvatsku na SP-u u Dohi, 2015. godine. Na tom turniru prvi put je igrao protiv brata koji je igrao za Bosnu i Hercegovinu. S reprezentacijom Hrvatske osvojio je broncu na Europskom prvenstvu u Poljskoj, te srebro na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2020. Dio je generacije s Duvnjakom, Čupićem i Musom koja je bila europski kadetski prvak 2006. godine u Estoniji.

– Očekujem da će se Duvnjak vratiti, on je naše srce i duša. Trenutačno je na terapijama i nadam se da nije nešto ozbiljno. Nadam se da će se vratiti, nije to to da se ovako oprosti sa svojom reprezentativnom karijerom. Vjerujem da ćemo ga vidjeti još na ovom turniru – tješi se Marin Jelinić, lijevo krilo reprezentacije.

Stigao vam je Mihić u pomoć na krilu?

– Mislim da je to super stvar jer je teško izdržati sam cijelo prvenstvo.

Jeste li pripremili poklon za Srnu kojem je rođendan?

– Naravno, ali to je iznenađenje. Vjerujem da bi mijenjao sve poklone za dva boda protiv Egipta – zaključio je Jelinić.

Naišao je i David Mandić.

– Nadam se, vjerujem da će biti bolje. Za sada ništa od mog igranja – rekao je u prolazu.