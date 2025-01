'Ne bojimo se ni 15 tisuća Hrvata!': Čeka nas okršaj istine, najavljuje se drama u Zagrebu

Već u trećem nastupu na ovom Svjetskom prvenstvu reprezentaciji Hrvatske slijedi prva utakmica istine. Bez obzira na to što je izbornik Sigurðsson za dvoboje s Bahreinom i Argentinom govorio da su to "mala finala" (zacijelo zbog pristupa u odnosu na autsajdere), nedjeljni dvoboj s Egiptom je prvi "finale" koji ova selekcija igra. A isto to vrijedi i za Egipćane, i oni tu utakmicu tako doživljavaju, jer u pitanju su bodovi koji se prenose dalje. I jedni i drugi osigurali su po dva boda za drugi krug, a večeras se odlučuje tko ide dalje s četiri boda u društvo Slovenije i Islanda, ali i nekoga između Kube i Zelenortskih Otoka. Nakon uvjerljive pobjede protiv Bahreina (ali ipak nešto skromnije nego što je bila ona hrvatska) porazgovarali smo s nekim od egipatskih igrača u svjetlu nadolazećeg okršaja s Hrvatima.

– Znamo da utakmica s Hrvatskom odlučuje o prvoplasiranom u skupini i da se borimo za bodove koji se prenose dalje u natjecanja. Moramo se boriti do posljednje sekunde i dat ćemo sve od sebe da idemo dalje s četiri boda. Mi moramo biti svoji, igrati s karakterom jer među nama je puno karakternih igrača. Ta utakmica neće biti odlučena u prvim minutama niti u prvom poluvremenu, već na samom kraju. I zato moramo zadržati svoj karakter svih 60 minuta i držati se zajedno do kraja – kazao je Seif El-Deraa i kazao ponešto o karakteristikama hrvatskog suparnika:

– Hrvatska reprezentacija ima veliku povijest, ali i iskusne igrače koji su pobjeđivali i osvajali. I kada bi imali loš rezultat na jednom natjecanju, već na sljedećem bi se oporavili zajedništvom. Hoće li im ovaj put domaći teren biti prednost ili pritisak, to ne znam. Ako vaši taj pritisak imperativa dobrog nastupa pred svojom publikom ne podnesu dobro, mi to moramo iskoristiti.

Slično razmišlja i Ali Zein, jedna od većih zvijezda u egipatskoj nacionalnoj vrsti, ako ne i najveća. Čovjek koji u golemom Kairu ima dvije rukometne škole.

– Jedna je na jednoj strani grada, a druga na posve drugoj i kako je Kairo ogroman, treba mi i po dva sata da dođem od jedne do druge škole. Imamo jako puno klinaca, nakon svake dobre utakmice reprezentacije javljaju se novi.

Dakako, Zein se podučavanjem klinaca bavi izvan sezone, kada ne igra za svoj Dinamo iz Bukurešta. A ovog časa je usredotočen na to kako dobiti Hrvatsku u Hrvatskoj.

– Bit će to utakmica 50-50, teška za obje momčadi. Posljednju prijateljsku utakmicu smo izgubili uvjerljivo (29:36), ali smo prije toga, na prošlom Svjetskom prvenstvu, Hrvatsku pobijedili uvjerljivo, mislim da je bilo 31:22. U toj utakmici hrvatski su igrači činili jako puno tehničkih pogrešaka, što smo mi iskoristili. I ovaj put će pobijediti onaj tim koji bude radio manje pogrešaka.

I borbenost će, ističe Mohsen Ramadan (igrač utakmice s Bahreinom), biti vrlo važan faktor.

– Znamo da nas čeka puna dvorana i sjajan suparnik, no mi smo skupina boraca.

Na karakter i borbenost svojih izabranika računa i njihov izbornik Juan Carlos Pastor, prekaljeni stručnjak koji je sa Španjolskom bio prvak svijeta (2005.), doprvak Europe (2006.) i brončani na Olimpijskim igrama (2008.):

– Bit će to za nas jedna od najvažnijih utakmica na ovom Prvenstvu. Čeka nas rasprodana i puna dvorana, no mi smo borci i toga se ne bojimo. Uostalom, meni je uvijek draže igrati pred 15.000 nego pred praznom tribinom. Hrvatska ima puno igrača iz najjačih nacionalnih liga i klubova koji igraju Ligu prvaka. Ključ će biti u tome koliko ćemo djelovati kao tim.