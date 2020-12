Pandemija je, bio je potres, ali meni je 2020. godina bila sjajna

Arijan Ademi vukao je momčad, “grizao” za svaku loptu kad god je igrao za plave i s pravom je primao čestitke nakon što je Dinamo pobjedom nad Feyenoordom osigurao europsko proljeće, a on postao rekorder sa 77 utakmica za plave u Europi.

– Napravili smo veliku stvar ulaskom u proljeće, na utakmici s Feyenoordom pokazali smo veliku moć, nastavili niz bez primljenog pogotka. Velika je to stvar, bila bi i za puno veće momčadi od nas. Što je formula? Uh, nemam pojma, jednostavno svih 11 radi u toj obrani. A lijep je osjećaj što sam postao rekorder – kazao nam je Ademi.

Ademi je u 30. godini, a igra nogomet ‘sto na sat’.

– Kad dobro igra cijela momčad, onda i ja igram dobro – skromno kaže kapetan Dinama.

Sigurno pomaže činjenica da u redovima plavih ima i iskusnih igrača koji su igrali po Europi.

– To puno znači, kad imaš iskustvo, već imaš rješenje u glavi što god da se događa na terenu. No sad gledamo prema dalje, prvo još imamo CSKA, a onda ćemo vidjeti s kim ćemo igrati na proljeće, ja nemam nikakvih želja oko sljedećeg suparnika.

Za Ademija je ova godina izuzetno uspješna.

– Je, bila je odlična, a neka 2021. bude još uspješnija. Izborio sam Euro s reprezentacijom, sad europsko proljeće s Dinamom. Da, i sin mi se rodio, to sam skoro zaboravio koliko mi je nogomet u glavi, a to sam prvo trebao reći. No nije ova godina bila baš idealna, bilo je dosta i loših stvari kao što je ta korona, pa potres u Zagrebu, ali ja sam imao razloga za radost.

Ostajete li u Dinamu do kraja života?

– Ha-ha, a ne znam, vidjet ćemo što nosi budućnost – zaključio je Ademi. Ono što znam: nosi mu danas novi europski okršaj s CSKA.