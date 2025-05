Ovo bi bio bolan udarac: Dinamo u ludom raspletu može završiti i treći, evo što se mora dogoditi

Rijeka 62, Dinamo 62, Hajduk 60. Stanje je to na ljestvici uoči zadnjeg kola HNL-a koje se igra nadolazećeg vikenda. Rijeka pobjedom nad Slaven Belupom na Rujevici osvaja titulu prvaka neovisno o rezultatima dvoboja Dinamo - Varaždin i Šibenik - Hajduk. No, u slučaju kiksa Rijeke, u igru se vraćaju Dinamo i Hajduk. Splićanima odgovaraju remiji ili porazi oba njihova konkurenta, u tom bi slučaju oni postali prvaci. No, što ako bi dvije momčadi bile izjednačene na vrhu? Bude li Rijeka u kombinaciji s Hajdukom ili Dinamom, u oba će slučaja biti prvak zbog boljeg međusobnog omjera i s jednima i s drugima. U slučaju da se Hajduk i Dinamo nađu s istim brojem bodova, prvak bi bio Hajduk.

U tom kontekstu, Dinamo može završiti i na trećem mjestu ljestvice, budu li na diobi druge pozicije Dinamo i Hajduk. Zbog boljeg međusobnog omjera Hajduk će biti ispred Dinama. Dakle, za Dinamovo treće mjesto, Rijeka mora pobijediti i postati prvak, Dinamo bi trebao remizirati ili izgubiti protiv Varaždina, a Hajduk dobiti na Šubićevcu. Tada bi Rijeka imala 65, Hajduk 63, Dinamo 63 ili 62, ovisno o rezultatu. To bi za Dinamo svakako bio bolan udarac, budući da bi ostali bez šanse da se plasiraju u Europsku ligu ako Rijeka osvoji Kup.

Podsjetimo, Dinamo bi u slučaju da Rijeka osvoji duplu krunu, a Chelsea Konferencijsku ligu i mjesto među pet u engleskoj Premier ligi imao izravan plasman u skupine Europske lige ako završi na drugom mjestu HNL-a pa bi preskočio sve kvalifikacijske stepenice. Jasno, to ne bi bila Liga prvaka, ali i u Europskoj ligi Dinamo bi svakako imao što za reći.