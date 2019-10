Otkrivamo Bjeličinu tajnu uspjeha, što Dinamo čini tako dojmljivim

Brojne smo hvalospjeve napisali o Daniju Olmu, Mislavu Oršiću, Bruni Petkoviću... dečkima iz Dinama koji tresu suparničke mreže. I svaka im čast, stvarno igraju dobro, ali snaga Bjeličina Dinama zapravo je u defenzivi.

O tome dovoljno govori podatak da je Dinamo u tri utakmice u skupini Lige prvaka protiv Manchester Cityja, Šahtara i Atalante primio samo četiri pogotka, a kad se pogleda cijela europska sezona, a plavi su u kvalifikacijama i skupini dosad odigrali devet utakmica, onda je samo šest primljenih pogodaka doista dojmljiv uspjeh.

Poms opravdao dolazak

U skupini Lige prvaka Atalanta im nije zabila nijedan pogodak, Šahtar je zabio dva kao i Manchester City. Engleski velikan nedodirljiv je, primio je samo jedan pogodak, i to iz jedanaesterca u 5:1 pobjedi nad Atalantom, a plavi su primili manje i od Šahtara čija se mreža tresla šest puta, dok je Atalanta 11 puta kapitulirala.

U šest kvalifikacijskih utakmica Dinamo je primio samo dva pogotka, jedan od Ferencvarosa i jedan od Rosenborga.

Sve je to rezultat odličnog rada plavih, rada na defenzivi. Koju igraju svi, počevši od isturenog napadača, bio to Petković ili Gavranović, ofenzivaca kao što su Olmo i Oršić, a onda vezna linija s Ademijem i Morom radi strašan posao. Kad suparnik i dođe do opasne zone, plavi se jako dobro brane.

– Dinamo nam nije dao igrati, zaustavili su našu igru, očito je da je plava momčad kvalitetna i da pobjeda nad Atalantom uopće nije bila slučajna. A mi ćemo morati analizirati našu igru protiv Dinama, u Maksimiru moramo biti bolji – kazao je naš bivši reprezentativac Darijo Srna, sada zaposlen u Šahtaru.

I u pravu je, Dinamo je gotovo potpuno zaustavio brazilsku igru Šahtara, šteta što je ipak dvaput bio propustan, a znalci Šahtara to su iskoristili i ipak osvojili bod.

Tako dobra defenzivna igra Dinama nije slučajna, kao što nije ni ona ofenzivna, kao što nije ni dobra tranzicija plavih iz obrane u napad. No defenzivu su doveli na izuzetno visoku razinu pa su zbog toga i izluđivali i velikane iz Manchester Cityja koji nisu probili obranu Dinama 66 minuta, a drugi pogodak zabili su tek u sudačkoj nadoknadi kada se Dinamo otvorio.

Dakle, nije slučajno da Dinamo tako dobro igra obranu. Nije slučajno Nenad Bjelica inzistirao, kad je pregovarao o dolasku u Dinamo, na dvojici Austrijanaca, stručnjaku za fizičku pripremu Martinu Mayeru i majstoru za defenzivnu igru Reneu Pomsu.

Očito je to bio pun pogodak, Bjelica i Poms složili su defenzivnu igru, doveli je na izuzetnu razinu.

Nekadašnji Dinamo igrao je gospodski nogomet, ali bio je to i vrlo “svileni” nogomet. Ovaj Dinamo ne libi se raditi prekršaje, zarađivati i žute kartone.

Najmanje protiv Cityja

Srnine riječi da im Dinamo nije dao igrati imaju potvrdu i u podatku da je protiv njih napravio 21 prekršaj. Nijedna druga momčad u trećem kolu Lige prvaka nije napravila više prekršaja od Bjeličine momčadi.

U toj je utakmici Šahtar napravio samo osam prekršaja. U susretu s Atalantom noge nisu štedjeli ni Talijani ni Zagrepčani, i jedni i drugi napravili su po 19 prekršaja i to je bila jedna od utakmica s najviše prekršaja iako nam dojam uopće nije bio takav.

Najnježniji je Dinamo bio protiv Cityja sa samo 12 prekršaja, ali to je i razumljivo jer plavi nisu baš ni izlazili, da bi onda protunapade morali sprečavati prekršajima.

No zbog svoje jako dobro organizirane igre, zbog toga što svih 11 igra obranu, a onda iz nje odlično izlaze prema naprijed, dolaze i tako dobri rezultati, zato je Dinamo postao konkurentan i među klubovima Lige prvaka.