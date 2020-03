Otkazan SP u hokeju na ledu zbog pandemije koronavirusa

Zbog pandemije koronavirusa otkazano je i ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu, koje je trebalo biti održano od 8. do 24. svibnja u Zürichu i Lausannei, potvrdio je u subotu Odbor Međunarodne federacije hokeja na ledu (IIHF).

"Međunarodna obitelj hokeja na ledu suočena je sa surovom stvarnošću, ali moramo je prihvatiti. Koronavirus je globalan problem i zahtijeva izniman napor vodećih tijela u borbi protiv širenja. Zasad moramo sport staviti po strani te poduprijeti vladajuća tijela i hokejašku obitelj", izjavio je u priopćenju predsjednik IIHF-a Rene Fasel.

Prije nego što je otkazano Svjetsko prvenstvo elitne skupine, prošloga tjedna su otkazana i sva ostala svjetska prvenstva po nižim skupinama, a među njima i ono divizije 2A kojoj je domaćin trebao biti Zagreb od 19. do 24. travnja.

Svjetska prvenstva za hokejaše se od 1930. održavaju svake godine, a nisu bila na rasporedu samo u doba Drugog svjetskog rata (1940. do 1946.). Od 1947. do 2019. sva su predviđena prvenstva i odigrana, s time da su od 1932. do 1968. u olimpijskim godinama rezultati olimpijskih turnira vrijedili i kao rezultati svjetskog prvenstva. U tri navrata turnira nije bilo u olimpijskim godinama (1980., 1984. i 1988.).

Kako nije bilo moguće premjestiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u neku drugu državu, pitanje je kada će Švicarska ponovno dobiti domaćinstvo. O mogućnosti da to bude već sljedeće godine morat će raspravljati Kongres IIHF-a, jer su domaćini svjetskih prvenstva određeni sve do 2025. Sljedeće godine domaćini bi trebali biti Minsk i Riga.