Osiguranje u šoku: nećete vjerovati što je Meksikanac unio na stadion

Tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji na snazi su velike mjere osiguranja. Policija i redari sjajno rade svoj posao te dosad nije zabilježen niti jedan veći incident.

Rusi su obećali da će ovogodišnja smotra biti jedna od najbolje organiziranih natjecanja i toga se zasad drže. Za organizaciju SP-a potrošeno je 23 milijuna eura, a ogroman iznos otišao je na osiguranje.

Gledatelji na stadion ne mogu ući bez navijačkih iskaznica, a moraju proći i dodatne kontrole. Službe osiguranja pregledavaju svakog navijača.

Kod jedne takve kontrole policajac je pretresao meksičkog navijača i iznenadio se što je Meksikanac sakrio ispod pregače.

🤣 A Mexican fan was going through security in Russia



Wait for it...



(📱 Insta: betosierraoficial)#MEX#WorldCup pic.twitter.com/I9AMfM7pdh