Hrvatska je favorit, ali nadamo se da možemo uzvratiti za poraz iz '96.

Hrvatska nogometna reprezentacija veliki je favorit u susretu protiv Danske u osmini finala svjetskog prvenstva u Rusiji, ističu danski novinari dodajući kako su vatreni pokazali možda i najviše do sada na SP.

Danski novinari slažu se kako Hrvatska ima sjajnu momčad koja je favorit za prolaz u četvrtfinale SP-a.

- Danska javnost nije zadovoljna igrama koju prikazuje naša reprezentacija i ne vjeruje previše u pobjedu. Optimizam je porastao nakon pobjede protiv Irske u dodatnim kvalifikacijama koje smo zaista odigrali dobro, međutim nakon nastupa u skupini očekivanja su se smanjila - kazao je Jakob Villumsen s danske TV2.

Villumsen je naglasio kako u Danskoj svi uspoređuju Luku Modrića i njihovog najboljeg igrača Christiana Eriksena.

- Eriksen je sjajan igrač, ali mislim da nema toliku kvalitetu kao Modrić. Igra odlično, ali zna nestati na utakmicama. Čak i mi moramo priznati da je Modrić malo bolji - kazao je.

Međutim, za njega je jedan igrač poseban.

- To je Michael Laudrup. On je junak iz mojih mladenačkih dana i to se ne može uspoređivati - kazao je sa smiješkom.

Villumsen je dodao kako se u Danskoj mnogo govori o međusobnoj utakmici s EP-a 1996. godine kada je Hrvatska slavila 3-0, a Davor Šuker postigao jedan od najljepših pogodaka u svojoj karijeri. Tada je na vratima danske vrste bio Peter Schmeichel, a danas brani njegov sin Kasper.

- Svi spominju tu utakmicu i nadaju se uzvratu - dodao je

Da Hrvatska ima odličnu momčad misli i Aleksandar Josevski s danskog DR-a.

- Svi znamo da će biti teško. U Danskoj se smatra kako je Hrvatska pokazala najviše na ovom prvenstvu. Brazil je dobar, ali ne fantastičan, Njemačka je ispala, Francuska nije pokazala previše, no Hrvatska je igrala sjajno - kazao je Josevski dodavši kako u Danskoj odlično poznaju našu momčad jer imamo igrače koji igraju u velikim klubovima kao što su Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter..

- Svi znaju za Modrića kojeg često uspoređuju s Eriksenom. Pomoćni trener danske reprezentacije Jan Dahl Thomason je prije nekoliko dana izjavio kako je Eriksen bolji - kazao je Jozevski i dodao:

- Svi još pamte Europsko prvenstvo 1996. u Engleskoj i poraz 0-3. To je utakmica koju svi pamtimo.

