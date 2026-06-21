Ako ste prespavali: Njemačka osigurala osminu finala, Japan utrpao četiri komada Tunisu

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu jutros su po hrvatskom vremenu odigrane tri utakmice. Iako su nogometaši Obale Bjelokosti vodili 1:0, na kraju je Njemačka slavila 2:1 golom u 94. minuti, u dvoboju drugog kola skupine.

Obala Bjelokosti je u Torontu povela u 30. minuti kada je njemačku mrežu zatresao Frank Kessieja, dok je Njemačka izjednačila u 68., a strijelac za 1:1 je bio Deniz Undav. Drugi pogodak Undav je postigao u 94. minuti za veliko njemačko slavlje.

Nogometna reprezentacija Curacaa, malog karipskog otoka koji pripada Kraljevini Nizozemskoj, osvojila je prvi bod u povijesti nastupa na Svjetskim prvenstvima odigravši bez pogodaka protiv Ekvadora u susretu 2. kola skupine odigranom u Kansas Cityju.

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Junak utakmice bio je 37-godišnji vratar Eloy Room, član Miamija koji nastupa u USL Championshipu, drugom rangu sjevernoameričkog nogometa. Iskusni čuvar mreže upisao je čak 15 obrana i bio je nerješiva zagonetka za ekvadorske napadače. Time se približio rekordu Amerikanca Tima Howarda, koji je na Svjetskom prvenstvu 2014. protiv Belgije imao 16 obrana.

Remi je najviše razveselio Njemačku, koja je nakon druge pobjede osigurala plasman u osminu finala, a samo bi je veliko iznenađenje moglo spriječiti da skupinu završi na prvom mjestu.

Nogometna reprezentacija Japana upisala je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu svladavši Tunis 4:0 (2:0) u susretu 2. kola skupine F u Monterreyu. Strijelci za Japan bili su Daichi Kamada (4.), Ayase Ueda (31., 83.) i Junya Ito (69.).

Ovaj susret bio je i 1000. utakmica u povijesti svjetskih prvenstava, a utakmicu je s tribina u Meksiku promatrao i bivši vatreni te nekadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker.