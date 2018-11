Đoković pozvao igrače na bojkot Davis kupa!

Novak Đoković u ulozi predsjednika savjeta igrača ATP-a pozvao je tenisače na bojkot Davis kupa.

Razlog je taj što tenisači moraju nastupiti u tom natjecanju da bi mogli zaigrati na Olimpijskim igrama.

To je potvrdio trener Kylea Edmunda Fredrik Rosengren.

- Kyle je primio mail. Možda to nema veze s Davis kupom, ali Kyle je dobio Novakov mail prošli tjedan. ITF ima pravilo prema kojem igrač mora nastupiti u barem dva meča u Davis kupu kako bi mogao braniti boje svoje zemlje na Olimpijskim igrama. Đoković je pozvao igrače da bojkotiraju to pravilo, što jasno govori da on nema namjeru igrati Davis kup - rekao je Rosengren.

