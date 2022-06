Novo pojačanje Dinama stiglo u Zagreb! Slijedi potpis ugovora, plavi će ga platiit tri milijuna eura

Boško Šutalo (22) stigao je večeras u Zagreb, sutra bi trebao proći liječnički pregled i potpisati za Dinamo. Mladi hrvatski reprezentativac i još uvijek aktualni branič Atalante tako će pojačati konkurenciju u obrani plavih.

Nagađa se da bi cijena mogla biti tri milijuna eura. Atalanta je prvo tražila četiri, no na kraju je pristala smanjiti zahtjeve.

Šutalo je u Atalantu stigao iz Osijeka u prije dvije godine za četiri milijuna eura. Prošlu je sezonu proveo na posudbi u Veroni i odigrao 25 utakmica. Velika prednost Šutala je to što može kvalitetno pokriti dvije pozicije - desnog beka i desnog stopera.

Zašto Dinamo dovodi braniča?

Theophile-Catherineu i Dilaveru sljedećeg ljeta ističu ugovori i ovo je posljednji trenutak da se za njih dobije barem nekakva odšteta. Rasmus Lauritsen i Josip Šutalo u posljednje su vrijeme postali udarni stoperski par Dinama, jako dobro funkcioniraju, a Theophile je pomalo pao u drugi plan.

Uz to, jako je skup, jedan od igrača s najvećom plaćom u Maksimiru, a kako je u ovom trenutku tek treći izbor, logično je da bi ga Dinamo rado prodao, čak i ne traži veliku odštetu. Dilaver je došao da bi popunio konkurenciju, njegov odnos prema radu nikad nije bio upitan, a svidjelo se to i Čačiću. No ne treba čuditi ako i on ode, iako će kao pričuvna opcija uvijek dobro doći, 31 mu je godina, iskusan je i dobro poznaje i momčad i našu ligu.

