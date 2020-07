Novi udarac našoj košarci – izabrali Crnu Goru, a ne Zadar i Split

Svoj 17. rođendan, a on je 9. kolovoza, šibenski tornjevi Tomislav (215 cm) i Zvonimir Ivišić (216 cm) teško da će dočekati kao članovi nekog našeg košarkaškog kluba, pa tako ni onog dosadašnjeg. Iznimno talentirani Šibenkini blizanci ovih bi dana trebali postati članovi podgoričkog Studentskog centra.

Mnogi će se začuditi što klinci takvog potencijala prelaze u malo poznati crnogorski klub. Jer, kada neki nebrušeni dragulj seli u Real ili Barçu, to nije vijest, ali jest kada netko tko ima projiciranu NBA budućnost postaje član ABA drugoligaša Studentski centar.

Ipak, kada znate da je riječ o razvojnom klubu Budućnosti, onda su stvari već puno jasnije, a sve postaje kristalno jasno ako se zna da ih je na to nagovorio njihov srpski menadžer Miško Ražnatović.

A riječ je o čovjeku koji očito ima formulu uspjeha o čemu svjedoči i činjenica da je u ovoj nedovršenoj sezoni imao čak 42 euroligaška igrača, 16 više od prve sljedeće agencije. A još jači argument su mu brojni igrači koje je plasirao u NBA ligu izravno iz ABA lige kao što su Nikola Jokić, Ivica Zubac, Goga Bitadze, Džana Musa...

Šibenka je nemoćna

Kada još k tome roditelji nadarenih hrvatskih klinaca vide da je taj isti čovjek menadžer Dariju Šariću i Anti Žižiću, onda postaje jasno zašto hrle pod njegov kišobran, a ne kod nekog od hrvatskih menadžera. A oni jesu pokušavali nagovoriti tatu Ivišića da ih oni zastupaju, ali u tome nisu uspjeli.

Osim što je ovo surova istina s kojom se moraju pomiriti naši menadžeri, činjenica da Ivišići odlaze u Crnu Goru još je bolnija za najjače hrvatske klubove. Zar Cibona, Zadar i Split doista nemaju što ponuditi tim klincima u smislu razvojnog programa? Ili su se naprosto saživjeli sa svojom nemoći pred kupcima dubljeg džepa ili pred menadžerom koji ima svoje razvojne projekte?

Još je nemoćnija Šibenka koja neće dočekati da Ivišići svoj prvi profesionalni ugovor potpišu baš s ovim klubom u kojem su, nakon Škole košarke “Dražen Petrović”, stasavali po preseljenju iz Viteza (BiH). A odande su stigli baš u Šibenik zahvaljujući Josipu Milakoviću, treneru spomenute škole košarke, čovjeku koji je košarkaški školovao i Darija Šarića, Miru Bilana, Tonija Nakića...

– Ivišići će biti moderni visoki igrači. Tome je ozbiljniji i on je posvećen košarci 100 posto, a Zvone je lucidniji i on je na 90 posto. Tome se razvija u centra, a Zvone će biti polivalentan vanjski igrač iznimne visine – kazao je Milaković naglasivši da on braću Ivišić, s obzirom na uloženo u njih, ne bi dao ispod 150 tisuća eura odštete.

Premda nam je Filip Vukičević, sportski direktor kluba s Baldekina, kazao da su oni još godinu dana njihovi igrači, ta izjava nam je više sličila na utvrđivanje što bolje pregovaračke pozicije s menadžerom igrača nego na odlučnost da ih se zadrži.

A Ivišići su u Šibenik dospjeli nakon što je netko, odgovoran za procjenu talenata, u tadašnjoj Cedeviti napravio izniman previd. Naime, dečki su na Velesajmu bili na probi, ali se njihovu ocu klub nije javio mjesec dana pa su završili na Jadranu. Kada je postao sportski direktor Cedevite, Veljko Mršić pokušao je tu šeprtljavost ispraviti, no Ivišići su tada odlučili ostati na obali.

Moramo stvoriti uvjete

Kada smo ga pak jučer pitali što o svemu ovome misli, aktualni izbornik i trener Zadra nam je kazao:

– Odluku o odlasku u Crnu Goru dečki su donijeli zajedno s roditeljima i agentom smatrajući da je to za njihovu karijeru bolje nego da su prešli u neki od jačih hrvatskih klubova. Ponekad ljudi misle da je trava u tuđem dvorištu zelenija, a i mi smo imali poziva iz Crne Gore, zvali su nas roditelji govoreći nam da bi oni voljeli da njihova djeca dođu trenirati u Hrvatsku.

Nije li ovo još jedan udarac hrvatskoj klupskoj košarci?

– I ja bih više volio da se razvijaju u Hrvatskoj, no nisu oni prvi klinci koji tako mladi odlaze iz Hrvatske. Sjetite se samo Tišme, Hezonje, Šamanića, Rudana, Menala... svi su oni otišli vrlo mladi, i to tamo gdje su mislili da će se bolje razvijati. I stoga mi u našim klubovima moramo stvoriti preduvjete da oni žele ostati. Klubove moramo ojačati financijski i organizacijski i onda će tih odlazaka biti manje – zaključio je Mršić.