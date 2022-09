Novak Đoković: Rogerov oproštaj jedan mi je od najljepših trenutaka u životu

U posljednji dan Laverova kupa u Londonu Europa je ušla s prednošću protiv Svijeta s 8:4, ali nije uspjela zadržati pobjedu pa su igrači Svijeta okrenuli rezultat (8:13) i ostvarili prvu ukupnu pobjedu ikada.

'Ne želim da opet plačeš'

Novak Đoković vratio se tenisu te je sa 6:1, 6:3 nadigrao Amerikanca Francesa Tiafoea. U susretu parova bio je s Berrettinijem (zamjena za Federera) bolji od Australca Alexa de Minaura i Amerikanca Jacka Socka sa 7:5, 6:2. Jedina dva boda za Svijet (koliko se u subotu dobivalo za pojedinačnu pobjedu) u subotu je osvojio Amerikanac Taylor Fritz koji je svladao Britanca Camerona Norrieja sa 6:1, 4:6, 10:8.

Đokoviću su to bili prvi mečevi nakon što je još sredinom srpnja osvojio Wimbledon. No, u njegovoj se igri ta prilično velika stanka gotovo nije ni osjetila. Srpski tenisač nakon dvoboja komentirao je i ono što se dogodilo u petak – oproštaj Rogera Federera od profesionalnog tenisa:

– Jedan od najljepših trenutaka koje sam doživio u životu. Ono što je bilo posebno emotivno jest trenutak kad su došla njegova djeca i kad sam i njih vidio da plaču. Oprosti, Rogeru, ne želim da opet plačeš, ali bio je to uistinu prekrasan trenutak – kazao je Đoković nakon uvjerljive pobjede protiv Tiafoea.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS Tennis - Laver Cup - 02 Arena, London, Britain - September 25, 2022 Team Europe's Novak Djokovic and Roger Federer applaud after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers Photo: Andrew Boyers/REUTERS

Za vrijeme cijelog tog dvoboja Federer, koji je ostao uza svoj sastav, bodrio je Đokovića, a u jednom trenutku mikrofoni su uhvatili poruku Švicarca.

– Kako igraš s osnovne linije, to je nevjerojatno! Igraš s takvom kontrolom, lijepo je vidjeti te nakon toliko mjeseci – pohvalio je Švicarac Srbina.

Meč je inače završen jednom rijetko viđenom nesportskom gestom. Nakon što se rukovao s Tiafoeom, Đoković je, uobičajeno, krenuo prema klupi igrača Svijeta, pozdravio se s njihovim kapetanom Johnom McEnroeom, a potom i s ostalim igračima, no Amerikanac Tommy Paul odbio mu je pružiti ruku, samo se okrenuo na drugu stranu.

Osim Federera, Europa je ostala i bez Rafaela Nadala koji je očito u London došao samo da bi u meču parova kao partner sudjelovao u oproštaju svojeg velikog rivala, ali i prijatelja Rogera. Kao razlog Nadalova odustajanja nije navedena nikakva ozljeda niti bilo koji drugi zdravstveni problem, objašnjenje je sakriveno "osobnim razlozima". Njega je pak u momčadi Europe zamijenio Britanac Cameron Norrie.

Pobjednicima 250.000 USD

Laverov kup pokrenut je 2017. godine (a od 2019. postao je dio ATP Toura), a među utemeljiteljima bio je i sam Roger Federer preko svoje menadžerske agencije Team8. Suosnivači su brazilsko-švicarski biznismen Jorge Paulo Lemann te Australski teniski savez. Federer je nadahnuće za ovakav dvoboj našao u Ryderovu kupu u golfu (Samuel Ryder engleski je biznismen a ne sportaš), u kojem najbolji golferi iz Sjedinjenih Američkih Država igraju protiv najboljih golfera iz Europe, a natjecanje se održava svake druge godine.

Kad je riječ o Laverovu kupu, on se u pravilu održava svake godine (dva tjedna nakon US Opena). Ove će godine sudionici iz pobjedničke momčadi (Svijet) dobiti po 250.000 USD (plus bonus koji određuje izbornik), a oni iz poražene (Europa) bit će utješeni s po 100.000 USD.

