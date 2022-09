VIDEO Nevjerojatna scena: Navijač se doslovno zapalio ispred Federera, Đokovića i Nadala, čuli se brojni krici!

Nevjerojatan incident dogodio se prvog dana teniskog Laver Cupa u Londonu.

Tijekom meča između Stefanosa Tsitsipasa i Diega Schwartzmana nepoznati je navijač utrčao na teren i doslovno se zapalio. U dvorani su se u tom trenutku čuli brojni krici.

Watch bizarre moment idiot tennis fan sets himself on fire during Laver Cup event at O2 Arena #LaverCup pic.twitter.com/Cr0AtiEZ2q