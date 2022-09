Đoković nahvalio Federera i otkrio hoće li zaigrati na Australian Openu

Srpski tenisač Novak Đoković izjavio je da nije u njegovim rukama nastup na Australian Openu početkom iduće godine, na Grand Slam turniru gdje mu je bio zabranjen nastup početkom ove 2022. godine.

- Ne mogu vam puno toga reći o nastupu na Australian Openu iduće godine. Takva odluka nije u mojim rukama. Mogu se samo nadati da ću biti na terenima u Melbourneu - rekao je Đoković novinarima u Londonu gdje se nalazi na Laver kupu koji će se održati od 23. do 25. rujna.

Ove godine Đokoviću je zbog odbijanja cijepljenja protiv koronavirusa zabranjen nastup na Australian Openu i US Openu. Osvojio je wimbledonski turnir, a inače je rekorder po broju naslova na Australian Openu gdje je kroz karijeru pobjeđivao čak devet puta (2008., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2019., 2020. i 2021. godine).

Upitan je bio Đoković i za svog rivala na terenu, Rogera Federera, koji je prije nekoliko dana službeno obznanio odlazak u tenisku mirovinu.

- Uvijek će se raspravljati o tome tko je najbolji svih vremena, ali to ostavljam drugima kao temu. No, utjecaj Federera na tenis je bio ogroman. On nije samo jedan od najvećih tenisača svih vremena, već jedan od najvećih sportaša svih vremena. Njegova popularnost na terenu i izvan njega je golema i govori sama za sebe. Stil njegovog tenisa bio je savršen - osvrnuo se na Federera 35-godišnji srpski tenisač.