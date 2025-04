Novak Đoković odlukom šokirao cijelu Srbiju, svi se sada pitaju samo jednu stvar

Odluka Novaka Đokovića da otkaže nastup na Masters 1000 turniru u Rimu, koji počinje sljedeći tjedan, odjeknula je poput bombe u teniskoj zajednici. Organizatori turnira potvrdili su vijest u utorak, ne navodeći specifičan razlog povlačenja, što je dodatno potaknulo nagađanja i zabrinutost, posebice među njegovim vjernim navijačima u Srbiji koji su ovu vijest dočekali s nevjericom. Ovo je prvi put od svog debija 2007. godine da Đoković neće zaigrati na prestižnom turniru u talijanskoj prijestolnici, mjestu gdje je kroz karijeru ostvario neke od svojih velikih uspjeha, podigavši pobjednički pehar čak šest puta i igrajući u još šest finala, čime dijeli rekord po broju finala s Rafaelom Nadalom. Njegovo odsustvo predstavlja veliki udarac za turnir koji je već prošle godine ostao bez svoje druge velike legende, Nadala.

Ovaj neočekivani potez uslijedio je samo nekoliko dana nakon šokantnog poraza u drugom kolu Madrida od Talijana Mattea Arnaldija, 44. igrača svijeta. Taj poraz bio je kulminacija niza razočaravajućih rezultata za srpskog asa, koji je prethodno ispao i u prvom nastupu na Mastersu u Monte Carlu od Alejandra Tabila. Time Đoković ulazi u ključni dio sezone na zemljanoj podlozi s omjerom 0-2, bez ijedne pobjede na ovoj podlozi u 2025. godini. Otkazivanje Rima znači da će trostruki pobjednik Roland Garrosa u Pariz, na drugi Grand Slam sezone koji počinje 25. svibnja, stići s minimalnim brojem natjecateljskih mečeva na zemlji, što je situacija nezabilježena u njegovoj karijeri još od 2006. godine.

Đokovićeva forma tijekom 2025. godine daleko je od uobičajene. Iako je stigao do polufinala Australian Opena (gdje je morao predati meč Zverevu zbog ozljede) i postao najstariji finalist Masters 1000 turnira u povijesti u Miamiju (gdje je izgubio od mladog Jakuba Menšika), niz ranih ispadanja na zemlji upalio je alarme. Nakon poraza u Madridu, 37-godišnji Đoković je i sam priznao da se suočava s "novom realnošću". "Pokušavam pobijediti meč ili dva, ne razmišljajući zapravo o tome da doguram daleko na turniru. To je potpuno drugačiji osjećaj od onoga što sam imao u više od 20 godina profesionalnog tenisa, pa je to svojevrsni mentalni izazov za mene da se suočim s takvim osjećajima na terenu, redovito ispadajući rano s turnira", iskreno je rekao novinarima, dodavši kako u Roland Garros ne ulazi kao jedan od glavnih favorita, što mu "možda može pomoći".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odluka o preskakanju Rima, turnira na kojem je tradicionalno gradio formu za Pariz i čiji uvjeti terena više odgovaraju njegovoj igri nego madridski, zbunila je mnoge analitičare i navijače. Postavlja se pitanje je li razlog nedostatak samopouzdanja i ritma, ili pak strateška odluka da se posveti intenzivnijim treninzima i oporavku tijela prije izazova u Parizu, procijenivši da trenutno nije na razini za pobjeđivanje mečeva na najvišoj sceni. Neki se čak pitaju dovodi li ovaj potez u pitanje i sam njegov nastup na French Openu, iako za sada nema takvih naznaka. Preskakanje Rima nosi i rizik za njegov status nositelja u Parizu; iako je vjerojatno da će ostati među prvih osam, niz neočekivanih rezultata u Madridu i Rimu mogao bi ga izbaciti iz te skupine, što bi značilo potencijalno znatno teži ždrijeb od samog početka turnira.

Odsustvo Đokovića dodatno osiromašuje rimski turnir, koji se već suočava s neizvjesnošću oko nastupa Carlosa Alcaraza, dok će domaća publika sve nade polagati u Jannika Sinnera. Za Đokovića, ovo otkazivanje prekida impresivan niz od 18 uzastopnih nastupa na Foro Italicu, gdje ima sjajan omjer pobjeda i poraza 68-12. Njegov posljednji naslov na Touru datira još od zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine, a lov na jubilarni 100. ATP naslov morat će pričekati neku drugu priliku. Ostaje mogućnost da, kao i prošle godine nakon ranog ispadanja u Rimu, zatraži pozivnicu za neki od manjih turnira tjedan dana prije Roland Garrosa, poput ATP 250 turnira u Ženevi ili ATP 500 turnira u Hamburgu, kako bi uhvatio neophodni natjecateljski ritam.

Budućnost ostaje neizvjesna, a teniski svijet s nestrpljenjem iščekuje sljedeće Đokovićeve korake i vijesti o njegovoj spremnosti za obranu naslova na pariškoj zemlji. Njegove riječi o "novoj realnosti" i statusu autsajdera odzvanjaju snažno, signalizirajući potencijalno novo poglavlje u karijeri jednog od najvećih tenisača svih vremena. Je li ovo samo prolazna kriza ili najava dubljih promjena, pokazat će tjedni koji dolaze, a prije svega njegov eventualni nastup i izdanje na Roland Garrosu. Navijači se nadaju da je ovo samo taktički potez kako bi se što bolje pripremio za Pariz, no doza zabrinutosti neizbježno ostaje.