Đoković zaprepastio sve nenadanom izjavom: 'Ovo bi mi mogao biti posljednji meč...'

Nakon Monte Carla, ispao je Novak Đoković i na startu turnira u Madridu. Nikako mu ne ide, nikako da uhvati ritam pobjeda i dosegne toliko dugo čekanu 100. titulu na ATP Touru. Već dugo stoji na 99, a priliku da dođe do velikog jubileja u španjolskoj prijestolnici uzeo mu je Matteo Arnaldi, 44. tenisač svijeta. Dobio ga je sa 6:3, 6:4. Meč je trajao 101 minutu, a Đoković je upisao treći uzastopni poraz, računa li se i onaj u finalu Šangaja od Čeha Menšika. Nakon poraza novinari su upitali Đokovića je li mu ovo bio posljednji meč u Madridu.

"Mogao bi biti. Nisam siguran da ću se vraćati. Tako da, ne znam. Ne znam što bih rekao. Mislim, vratit ću se, samo možda ne kao igrač. Nadam se da nije, ali bi mogao biti zadnji meč ovdje", rekao je Đoković.

Bio je Đoković iskren pred turnir u Monte Carlu, a i sada pred Madrid. Kazao je da od oba nastupa ne očekuje puno, znajući u kakvoj je formi.

"Nisu bila velika očekivanja, da budem iskren. Nadao sam se da mogu odigrati jedan meč više nego u Monte Carlu. Ovo je pomalo moja nova realnost, moram reći. Da pobijedim meč ili dva, a ne da razmišljam o tome kako ću doći do kasnijih faza turnira. To je u potpunosti drugi osjećaj u odnosu na onaj koji sam imao u 20+ godina profesionalnog tenisa, tako da je to za mene veliki mentalni izazov", rekao je uz dodatak:

"To je krug života i karijere. Jednog trenutka ovo se moralo dogoditi. Sada pokušavam to koristiti kao silu koja će me gurati ubuduće. Naravno, rekao sam to mnogo puta, Grand Slamovi su za mene najvažniji turniri. To ne znači da nisam želio pobijediti ovdje. Naravno da jesam, ali želim na Grand Slamovima pokažem svoj najbolji tenis. Nisam siguran da ću to moći na Roland Garrosu, ali ću dati sve od sebe", zaključio je.