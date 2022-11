'Nisu me htjeli pustiti na utakmicu Cibone, zato ne dolazim. U Splitu sam dobio šakom, u Brodu su se spominjali pištolji'

Čitam Među dobitnicima državne nagrade "Franjo Bučar" za 2022. najveće je ime Nikola Plećaš (74). Ovaj pomalo zaboravljeni košarkaški as osvajač je čak sedam medalja s reprezentacijom bivše SFRJ, a u vrijeme dok je igrao za tadašnju zagrebačku Lokomotivu na utakmice se dolazilo gledati njega.



A kako i ne bi kada je Sveti Nikola, kako su ga navijači prozvali, isporučivao publici darove u obliku predstava od 30, katkad 40 pa čak i 50-ak koševa i to sve u vrijeme kada trica na europskim parketima još nije bilo. Plećaš je u dresu Lokomotive bio "one man show" i njegov je osobni prvoligaški rekord 67 koševa (i to Partizanu), a u majici reprezentacije bio je nesebičan suigrač pa se diči olimpijskim srebrom (1968.), svjetskim zlatom (1970.) i srebrom (1974.) te s dva europska zlata (1973. i 1975.) i dva europska srebra (1969. i 1971.).