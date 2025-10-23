Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NOGOMET

Ništa od povratka u Argentinu? Messi produljio suradnju s Inter Miamijem

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Paris St Germain v Inter Miami CF
Kai Pfaffenbach/REUTERS
Autori: Hina, Večernji.hr
23.10.2025.
u 18:24

Messi je ove sezone odigrao jednu od najboljih regularnih sezona (dio sezone prije doigravanja) u povijesti MLS-a

Argentinski nogometni velikan Lionel Messi (38) produžio je ugovor s Interom iz Miamija, objavio je američki klub. Inter je na društvenim mrežama objavio video i fotografiju osmerostrukog osvajača Zlatne lopte kako se smiješi dok čita i potpisuje ugovor.

Klub nije objavio trajanje novog ugovora, no AFP navodi kako je argentinska superzvijezda potpisala do kraja sezone 2028.


Kapetan argentinske reprezentacije stigao je u Inter u srpnju 2023. godine i u 82 nastupa zabio je 71 gol.

Prije dolaska u MLS, Messi je igrao za Barcelonu i PSG.

VEZANI ČLANCI: 

Messi je ove sezone odigrao jednu od najboljih regularnih sezona (dio sezone prije doigravanja) u povijesti MLS-a. Zabio je 29 golova i namjestio ih 19 vodeći momčad do trećeg mjesta u Istočnoj konferenciji. U prvoj rundi doigravanja igrat će protiv Nashville SC-a koji je u prvom dijelu sezone zauzeo šesto mjesto. Messi je s klubom već osvojio Leagues Cup 2023. i Supporters Shield 2024. Dobitnik je i MVP nagradu za sezonu 2023./24.

Ključne riječi
produljenje ugovora Inter Miami Lionel Messi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Franjo Glaser
Premium sadržaj
NEOBIČAN ŽIVOT

Legendarni igrač Dinama bio je hladnokrvni ubojica. Njegova izjava je jeziva, a presudu je dočekao s osmijehom

Nakon što je bio priveden zbog sumnje na ubojstvo, Glaser je bio potpuno miran i uvjeren da će izbjeći zatvorsku kaznu. No njegovi suigrači, koji su svjedočili svađi Glasera i Stokića, potvrdili su da im je Franjo priznao da je gurnuo mladića u Savu. – Ne brinite se, isplivat će negdje – prepričao je jedan suigrač jezivu Glaserovu izjavu.

Učitaj još

Kupnja