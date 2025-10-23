Ništa od povratka u Argentinu? Messi produljio suradnju s Inter Miamijem

Argentinski nogometni velikan Lionel Messi (38) produžio je ugovor s Interom iz Miamija, objavio je američki klub. Inter je na društvenim mrežama objavio video i fotografiju osmerostrukog osvajača Zlatne lopte kako se smiješi dok čita i potpisuje ugovor.

Klub nije objavio trajanje novog ugovora, no AFP navodi kako je argentinska superzvijezda potpisala do kraja sezone 2028.

Kapetan argentinske reprezentacije stigao je u Inter u srpnju 2023. godine i u 82 nastupa zabio je 71 gol.

Prije dolaska u MLS, Messi je igrao za Barcelonu i PSG.

Messi je ove sezone odigrao jednu od najboljih regularnih sezona (dio sezone prije doigravanja) u povijesti MLS-a. Zabio je 29 golova i namjestio ih 19 vodeći momčad do trećeg mjesta u Istočnoj konferenciji. U prvoj rundi doigravanja igrat će protiv Nashville SC-a koji je u prvom dijelu sezone zauzeo šesto mjesto. Messi je s klubom već osvojio Leagues Cup 2023. i Supporters Shield 2024. Dobitnik je i MVP nagradu za sezonu 2023./24.