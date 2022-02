Niskanenu pobijedio Bolšunova, i Klaebo do medalje na 15 km

Najbolji finski trkač na skijama 30-godišnji Iivo Niskanen novi je olimpijski pobjednik na 15 km klasičnim načinom, a do svog trećeg olimpijskog zlata došao je na uvjerljiv način, nadmašivši drugoplasiranog Rusa Aleksandera Bolšunova za 23.2 sekunde.

Do prvog olimpijskog odličja na dužoj dionici od sprinterske stigao je Norvežanin Johannes Hoesflot Klaebo koji je osvojio broncu zaostavši za Niskanenom 37.5 sekundi.

Hrvatski predstavnik Marko Skender osvojio je 85. mjesto u konkurenciji 95 trkača koji su došli do cilja od 97 koliko ih je startalo. Skender je za pobjednikom zaostao za 10 minuta i 36 sekundi.

Niskanen je od početka nametnuo tempo koji nitko od njegovih konkurenata nije mogao pratiti i bio je najbrži na svakoj od prolaznih točaka, a na cilj stigao u vremenu 37 minuta i 54.8 sekundi. Bolšunov se uspio držati na zaostatku ispod 20 sekundi do polovice staze, a onda je i on došao do gotovo pola minute zaostatka te je postalo jasno da zlatu s ovih Igara u skiatlonu neće dodati još jedno.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Cross-Country Skiing - Men's 15km Classic - National Cross-Country Centre, Zhangjiakou, China - February 11, 2022. Gold medallist Iivo Niskanen of Finland celebrates on the podium next to silver medallist Alexey Chervotkin of the Russian Olympic Committee and bronze medallist Johannes Hoesflot Klaebo of Norway. Photo: MARKO DJURICA/REUTERS

Niskanen je u skiatlonu iznenađujuće osvojio brončanu medalju, jer ga kao specijalista za klasični način nitko nije vidio među najozbiljnijim kandidatima za odličje u disciplini koja sadržava i 15 km trčanja slobodnim načinom. No, i u toj je disciplini pokazao svoje maratonske kapacitete koji će mu dobro doći kad će predzadnjeg dana Igara, 19. veljače, pokušati osvojiti odličje i u utrci na 50 km u kojoj je 2018. u Pjongčangu postao olimpijskim pobjednikom. No, u Južnoj Koreji se trčalo klasičnim načinom, a u Zhangjiakouu će se trčati slobodnim načinom.

Norvežani su u skiatlonu ostali bez odličja, a da tako ne bude i na 15 km klasično pobrinuo se dvostruki olimpijski pobjednik u sprintu Johannes Hoesflot Klaebo koji je nakon sporijeg početka ubrzao od polovice staze i došao do svoje pete olimpijske medalje. U Pjongčangu je osvojio zlato u klasičnom sprintu, a u Pekingu ga obranio u slobodnim načinom. Još dva olimpijska naslova ima u štafetama, sprinterskoj i na 4 x 10 km.

Upravo to je sljedeće natjecanje za trkače na ovim Igrama, a na rasporedu je u nedjelju, 13. veljače.