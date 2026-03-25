KRAJ VELIKE KARIJERE?

Nijemci strahuju: Džeko bi mogao završiti karijeru, ali postoji još jedna opcija

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v Bosnia and Herzegovina
LISA LEUTNER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
25.03.2026.
u 15:17

Legendarni bosanskohercegovački napadač Edin Džeko u siječnju ove godine stigao je u njemački Schalke kako bi posrnulom velikanu pomogao vratiti se u elitni rang njemačkog nogometa. Rudari trenutačno drže prvo mjesto u drugoj ligi, ali imaju samo bod prednosti ispred Elversborga i Padeborna te dva ispred Darmstadta. Džeko igra odlično te je u dosadašnjih osam nastupa zabio šest golova i dodao tri asistencije.

Iako je prošlog tjedna proslavio 40. rođendan, pokazao je da i dalje može igrati na najvišoj razini. Zato bi ga u Schalkeu voljeli zadržati i nakon ove sezone, ali pribojavaju se kako bi se mogao umiroviti ovog ljeta. Džeko se nada nastupu na svom drugom Svjetskom prvenstvu ovog ljeta, a Zmajeve sutra očekuje polufinalna utakmica kvalifikacijskog turnira protiv Walesa. Rekao je kako bi karijeru volio završiti nakon velikog uspjeha, a u to definitivno spada voditi reprezentaciju BiH kao kapetan na njenom drugom Svjetskom prvenstvu u povijesti.

Moguće je i da se Džeko ipak odluči ostati u Schalkeu i pokuša mu pomoći zadržati prvoligaški status. Još jedna opcije je da se vrati u matični Željezničar s čim ga se povezivalo i u siječnju. Ugovor sa Schalkeom mu istječe u lipnju te će tada postati slobodan igrač i moći odlučiti gdje želi završiti karijeru.
