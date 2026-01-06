Nevjerojatno: U Unitedu je obarao negativne rekorde, ali loši rezultati nisu razlog otkaza

Ruben Amorim, statistički najlošiji trener Manchester Uniteda u posljednjih 50 godina, dobio je otkaz, ali ne zbog loših rezultata. Ova rečenica sama po sebi zvuči kao nešto na najvećoj mogućoj razini bizarnosti, i tako zvuči s razlogom.

Portugalac je u Unitedu preživio završavanje sezone na 15. mjestu ljestvice Premier lige, uvjerljivo najlošijem plasmanu Manchester Uniteda otkako je Premier lige (dosad je negativni rekord bio osmo mjesto). Također je preživio i gubljenje finala Europske lige protiv Tottenhama, a posebno je nevjerojatno što je preživio ispadanje u Carabao kupu protiv četvrtoligaša Grimsby Towna. Preživio je u prosincu 2024. godine niz od tri poraza bez zabijenog pogotka, i to protiv Newcastlea, Wolverhamptona i Bournemoutha (gol-razlika 0:7), a preživio je i katastrofalnu završnicu prošle ligaške sezone gdje je na proljeće nanizao čak osam utakmica bez pobjede.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve je to Amorim preživio, ove sezone se priča poboljšala za koju nijansu i Crveni vragovi su počeli u Premier ligi biti sve bliže mjestima koja vode u Ligu prvaka. Daleko je, naravno, to još od onoga što Manchester United kao institucija i velik klub treba biti, no poanta je da je prošle sezone, ili barem na samom početku ove (spomenuto ispadanje od Grimsbyja), bilo puno više rezultatski osnovanih razloga za udijeliti otkaz nego što je to sada slučaj.

Sada dolazimo do onog najnevjerojatnijeg dijela priče. Amorim je dobio otkaz zato što je doveo klupsku hijerarhiju u pitanje. Na konferenciji za medije nakon 1:1 remija s Leedsom, Amorim je rekao "ja ovdje nisam samo trener, ja sam menadžer". Za one koji nisu upućeni, razlika između funkcija trenera i menadžera u nogometnom svijetu je poprilično jasna. Menadžer uz vođenje momčadi i slaganje taktike ima i ovlasti biranja igrača u prijelaznim transfernim rokovima, odnosno ovlasti u bavljenju kadrovskom i sportskom politikom, dok trener ima samo ovlasti vođenja momčadi i slaganja taktike.

Prema ugovoru koji je potpisao s Manchester Unitedom, Amorim je bio samo trener, ne i menadžer. U današnjim korporativno začinjenim nogometnim okruženjima takva se izjava smatra ekstremno štetnom, čak i više štetnom od nekoliko izgubljenih bodova i kikseva. Zašto? Zato što klupske uprave koje sjede na sastancima u odijelima smatraju da takve izjave izazivaju strukturu i hijerarhiju u klubu. U prijevodu, ako se na bilo koji način suprotstaviš javno svojim šefovima, to je lošije nego završiti na 15. mjestu na ljestvici.

Dobro upućeni izvori iz Manchestera tvrde da je Sir Jim Ratcliffe, glavni čovjek Manchester Uniteda, osobno otpustio Amorima upravo zbog spomenute rečenice koju je Portugalac izustio na konferenciji nakon Leedsa. Prema zakonu u Velikoj Britaniji, nije zabranjeno niti ilegalno javno govoriti da imaš bolju funkciju nego što zapravo imaš. Međutim, u tamošnjem Zakonu o radu isto tako stoji činjenica da ovakve javne izjave predstavljaju "gubljenje povjerenja" i legitiman "strah za strukturu kluba", a ta dva aspekta u legalnom smislu dozvoljavaju nadređenima da daju otkaz onom podređenom.

VEZANI ČLANCI:

U principu, sve je ovo legitimno. Međutim, problem leži u manjku transparentnosti Manchester Uniteda, koji se indirektno koristi rezultatima kao obrazloženjem za davanje otkaza Amorimu. Svima koji mogu zbrojiti dva i dva jasno je da rezultati nisu bili razlog ovog otkaza, posebice budući da je sam Ratcliffe izašao u javnost nakon sramote protiv Grimsbyja i rekao da će Amorim odraditi svoj cijeli ugovor (do 2027.) jer trenerima treba vremena kako bi implementirali svoje ideje. Rezultati se koriste kao obrazloženje kao jednostavan "kišobran", da se slučajno klub ne bi otkrio, da se slučajno ne bi saznalo kako je, eto, jedan 'mali' Portugalac narušavao hijerarhiju tako velike institucije.

Da se razumijemo, ovaj autor smatra da je Amorim istinski trebao dobiti otkaz zbog rezultata, i to puno ranije. Međutim, to uopće više nije ni poanta. Poanta ovog teksta je - dobrodošli u korporativni nogomet; mjesto gdje istina ne postoji i gdje svi nadležni mrze transparentnost.