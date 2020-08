Nevjerojatna odluka Vlade Divca! Taj ga potez još uvijek proganja

Ni u NBA “balonu” u Orlandu Luka Dončić ne posustaje u rušenju NBA rekorda. Najnoviji su njegova 42 koša u prvoj utakmici NBA doigravanja u njegovoj karijeri. Dogodilo se to u porazu njegovih Dallas Mavericksa od favoriziranih LA Clippersa (110:118) kojemu je naš Ivica Zubac, startni centar Clippersa, pridonio s 10 koševa i 10 skokova. A 21-godišnji slovenski “bijeli Magic” u tom je susretu upisao još i devet asistencija, sedam skokova, tri osvojene lopte, ali i 11 izgubljenih lopti što je i sam sebi predbacio:

– Puno je to. Zamislite to je 11 neiskorištenih napada.

Možda ni to ne bi bilo potrebno da je u igri, do kraja utakmice, ostao Kristaps Porzingis. Nažalost po Mavse, 221 cm visoki letonski centar, isključen je nakon što je pokušao zaštititi suigrača Dončića kojem se u lice unosio Marcus Morris.

Kandidat za MVP-a sezone

– Kristaps me htio zaštititi. Svjestan sam ja da će u doigravanju na mene ići fizički jače nego obično.

A Clippersi su to činili već u prvoj utakmici, no to ga nije spriječilo da zablista i dodavački što je njihova trenera Doca Riversa zabrinulo više od Lukinih koševa.

– Svaki put kada napravimo pogrešku na slabijoj strani obrane, on to vidi i pronađe neometanog suigrača. Ne predbacujem svojoj obrani njegove prodore ili trice, ali ne želim da ima toliko asistencija.

Eto, i to vam je slika o Magic Luki za kojeg i njegovi suparnici i čuvari, pa tako i Paul George, govore da je to igrač kojeg se ne može potpuno zaustaviti, već treba sve činiti da mu se oteža posao. A koliko će to biti težak posao, govore i brojni NBA rekordi koje je mladi Slovenac ostvario u svoje prve dvije sezone.

Najjače je odjeknuo rekord koji je srušio u prosincu prošle godine kada je prešao Michaela Jordana po broju uzastopnih utakmica s najmanje 20 koševa, pet skokova i pet asistencija, a učinio je to već u 21. godini. A taj je rekord važan i jer bi on, ako već nisu neki drugi, mogao zauvijek promijeniti odnos NBA klubova prema europskim bekovima.

Doduše, da se takvo što događa, može se indirektno vidjeti i po ostavci Vlade Divca na mjestu glavnog menadžera Sacramento Kingsa i odlasku Predraga Stojakovića s mjesta njegova pomoćnika. Da preduhitri vlasnika kluba, Divac se sam povukao s mjesta glavnog operativca kluba nakon što njegovi “kraljevi” doigravanje nisu izborili već 14. sezonu zaredom. A tome možda ne bi bilo tako da se Divac prije dvije godine usudio izabrati Dončića. Naime, te 2018. na NBA draftu Kingsi su birali drugi, a kada su Sunsi (koji su imali 1. pick) preskočili Slovenca, priliku da ga uzme imao je upravo Divac što se od njega i očekivalo s obzirom na Dončićevo podrijetlo i Divčevo poznanstvo s Lukinim ocem Sašom. A Dončić je već peti slovenski košarkaš u NBA koji ima oca Srbina. Prije njega s takvim rodoslovljem u NBA su dospjeli i Goran Dragić, Saša Vujačić, Rašo Nesterović i Marko Milič.

Na svoju žalost, Divac se odlučio za krilnog-centra Marvina Bagleyja. Možda je to učinio i zbog toga da mu ne bi netko prigovarao da već ima dovoljno “svojih” jer je u Kingsima već bio Bogdan Bogdanović, a Divac je to ljeto naumio dovesti Nemanju Bjelicu.

A da je Divac pogriješio, vidi se ne samo po zatečenom igračkom umijeću igrača oko kojih su se lomila koplja nego i po zdravstvenom potencijalu. Naime, Bagleyja su ozljede prilično zakočile pa je od 164 moguće utakmice u prve dvije sezone odigrao samo njih 75 startavši samo deset puta. Nisu ni njegove brojke loše (14,8 koševa i 7,6 skokova), ali su neusporedive s Lukinima koji je ove sezone kandidat za najkorisnijeg igrača sezone (MVP) jer u osnovnom dijelu sezone imao prosjek od 28,8 koševa, 9,4 skoka i 8,8 asistencija.

Samo mu je nebo granica

Među Lukinim rekordima koji vam razrogače oči svakako su i ovi:

– prvi je igrač u NBA povijesti koji je u utakmici u kojoj je igrao 30 ili manje minuta upisao najmanje 30 koševa, 12 skokova i 15 asistencija

– najmlađi je NBA igrač u povijesti (21 godina, 158 dana) koji je uknjižio triple-double s 30 i više koševa i 20 i više skokova

– protiv vodeće momčadi lige (Bucks), Dončić je upisao 36 koševa, 19 asista i 14 skokova i to su brojke koje u jednoj utakmici nikad nisu imali ni ponajveći triple-double “kolekcionari” LeBron James i Magic Johnson

S obzirom na godine, Luki je samo nebo granica pa se ovo što sada izvodi čini kao prva faza lansiranja rakete u košarkaški svemir.