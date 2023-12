Nesuđeni nogometaš promijenio je sport i za 40 dana zaradio bogatstvo od čak 8 milijuna eura

Sada već bivši austrijski nogometaš Mario Mosböck odustao je od nogometa, posvetio se pokeru i za nešto više od mjesec dana zaradio vrtoglavih 8.4 milijuna eura. Danas 27-godišnjak, Mario Mosböck s 22 godine odustao je od nogometa kako bi se počeo baviti pokerom. Igrao je za austrijske klubove St. Pölten i Wiener Neustadt, ali tu nije imao prilike za bolju zaradu.

Odustao je od nogometa kako bi se bavio pokerom i u tome je potpuno pogodio, a sada zbog promjene posla zarađuje ogroman novac. Studeni i prosinac 2023. godine ostat će upamćeni kao najplodniji u njegovoj karijeri. Za samo četrdesetak dana zaradio je 8.4 milijuna eura sudjelovanjem na dva turnira svjetskog ranga.

Mosböck je u studenom zaradio 4.2 milijuna eura od GG Poker THR serije u Monte Carlu, gdje je odigrao najbolji turnir karijere do tada. No, igru je podigao na još veću razinu pa je ovog tjedna igrao najveći turnir u godini "One Million for One Drop" u Las Vegasu. Austrijanac je na tom turniru napravio još veću senzaciju osvojivši drugo mjesto od ukupno 17 natjecatelja. I tu je zaradio također 4.2 milijuna eura, što znači da je ukupno uprihodio 8.4 milijuna eura za samo 40 dana, što izgleda kao fantastična računica. Teško da bi od nogometa ikada zgrnuo ovakav novac...

Ipak, nogometa se još nije u potpunosti odrekao, pa iz ljubavi igra za lokalnog sedmoligaša iz Austrije.