Nema panike, poruka slavnog Hrvata smirila je naciju: 'Ove riječi ponavljat ću svaki dan...'

U svojevrsnoj reprizi finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva hrvatski vaterpolisti izgubili su od Italije (11:14) uvjerljivije no što i sam konačni rezultat prikazuje. Dakle, repriziran je samo sastav finala, ali ne i ishod. U dvoboju dvaju vaterpolskih giganata to je bio ravnopravan dvoboj samo prve dvije četvrtine (6:6) nakon čega je uslijedila katastrofalna treća četvrtina u kojoj je hrvatska obrana primila šest pogodaka.

– Talijani su imali više koncentracije, lucidnosti, snage. Pogađali su one situacije koje su izradili, a mi smo takve promašivali. I kada se to dogodi sa suparnikom iste kvalitete, logično je da ćeš to izgubiti. Prve dvije četvrtine bili smo dobri čak i s puno promašenih prilika i zapucanim petercem. Onda smo pali pod taj pritisak, ušli u tu nervozu, u to njihovo čupanje, za koje smo rekli da jedino od toga moramo bježati. No za to nismo imali koncentrancije.

Ono na čemu je Tucak inzistirao bilo je pak sljedeće:

– Hoću reći samo dvije riječi: idemo dalje. To sam rekao i nakon pobjede nad Crnom Gorom, to ću reći i sada. I svaki dan ću to ponavljati. Naravno da nije lijepo izgubiti, no i to je sastavni dio turnira. Trebamo iz ovoga izvući pouke.

U situacijama s igračem više Italija je zabila devet puta iz 13 pokušaja, a naši sedam od 16 prigoda s brojčanom prednošću. Hrvatski izbornik običava reći da imamo dobru obranu s igračem manje, no ona ovaj put nije bila na visini:

– Nismo bili dobri u obrani. Nismo blokirali, ostavili smo vratara na streljani. Ni igrač više ni igrač manje nije bio na razini na kojoj treba biti da bi se dobilo ovakva suparnika. Teško možemo dobiti ovakva suparnika ako primimo 14 pogodaka. Mi nismo ta momčad. Mi smo tim koji igra na 10 do 13 pogodaka, a prima nešto ispod toga. Kada primimo 14 pogodaka, to znači da se igrao "run and gun" vaterpolo koji našem stilu ne odgovara. Ne možemo mi igrati divlji vaterpolo.

Složio se s time i Jerko Marinić-Kragić, kojeg ne idu peterci. Protiv Crnogoraca lopta mu je ispala iz ruke, a protiv Talijana penal mu je obranio njihov vratar De Lungo.

– Lopta je već nekoliko sezona užasna i nije samo meni ispala iz ruke, već nekolicini igrača iz drugih reprezentacija. Vidite da i prilikom šutiranja iz igre igračima lopta ispada iz ruke. Krivo mi je što nisam zabio taj penal Talijanima jer bismo poveli s dva razlike i kupili bismo neki mir na poluvremenu. Ovako su oni iz sljedećeg napada zabili pa se na odmor otišlo sa 6:6.

Nisu Hrvati ni dobro plivali, o čemu govore i sva četiri sprinta za loptu koja su pripala Talijanima.

– Primiti šest pogodaka u trećoj ipak je previše. Ne znam kada su nas posljednji put pobijedili, no danas su bili bolji. No mi smo ionako osvajali medalje kada bismo u skupini i izgubili koju utakmicu – ustvrdio je Marinić-Kragić.

Pogotke za Hrvatsku postigli su Fatović (2), Harkov (2), Žuvela (1), Marinić Kragić (1), Vukičević (1), Joković (1), Lončar (1), Bukić (1) i Burić (1).