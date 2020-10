Navijači napali ljepoticu hrvatskih korijena, jezivo je što su joj sve poručili

Prelijepa golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac (27) u gadnom je okršaju sa San Diego Padresima. Točnije, s njihovim ''groznim'' dresovima, kako ih je nazvala. Od utorka je počela prepirka na društvenim mrežama nakon što je Paige izrazila svoje nezadovoljstvo izgledom bejzbolske momčadi koja je upravo izgubila 5-1 od LA Dodgersa.

"Dresovi Padresa su užasni i ne govorim to samo zbog toga što mi je jedan njihov navijač danas rekao da se ugušim od k**ca", napisala je Spiranac na Twitteru.

The Padres uniforms are terrible and I’m not just saying that because a Padres fan told me to choke on a dick today — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) October 7, 2020

Jedan pratitelj joj je na to odgovorio da su sigurno među tri najbolja dresa, ali Spiranac je opet udarila kontru:

"Smeđe crte nisu baš najbolji izbor", napisala je.

Inače, Paige je prije i sama bila golferica San Diego State Universityja, istaknula je da je zapravo većina njihovih dresova lijepa, samo ovi s utakmice odigrane u utorak nisu, a zapitala se i gdje su inače na utakmicama svi ti navijači.

"Fascinantno kako nikoga nije bilo na utakmicama kada ekipa nije imala ovako dobre rezultate", napisala je u jednoj objavi, a potom se i ispričala.

But no one went to the games when they sucked🤔 https://t.co/q6m6fKCnOl — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) October 3, 2020

"Shvatila sam da su njihovi navijači strašni i neću više nikada propitkivati njihovu vjernost klubu. Oprostite", stoji u jednoj od objava na njenom profilu, nakon čega je u podcastu pojasnila: "Nakon mog komentara kako nikoga nije bilo na utakmicama dok nije bilo dobrih rezultata, svi ti navijači podigli su se i na kraju sam se zbog svega ispričala jer su mi stizale i prijetnje smrću."

"Doći ću u El Cajon i izrezati te", govorili su joj.

"Jedan me je lik nazvao ispranom pornozvijezdom, a takve nemaju pravo pričati o bejzbolu", pojadala se Paige.