Naš najjači zimski olimpijski adut: Ne žalim se na uvjete, to mi zvuči kao alibi

U sitnim satima nedjelje (u 3.45 i 6.45) doznat ćemo kako je, u svojoj najboljoj disciplini, prošao naš jedini kandidat za zimsku olimpijsku medalju Filip Zubčić. Jer, vozi se veleslalom, a to je disciplina u kojoj je posljednje dvije sezone 29-godišnji Zagrepčanin završavao kao treći u poretku Svjetskog kupa.

Evo kako njegove izglede sumira posljednji hrvatski osvajač skijaške olimpijske medalje (srebro u kombinaciji u Sočiju) Ivica Kostelić:

– Prema ostvarenim rezultatima posljednjih sezona, Filip je favorit iz prvog reda, a prema ovogodišnjim rezultatima, on je onaj kandidat iz drugog reda koji uvijek može iznenaditi.

I treće mjesto nekad je pobjeda

No sve te procjene, bilo tko da ih radi, nešto su što Zubčića nimalo ne opterećuje.

– U slalomu po meni na postolju može završiti 20-ak skijaša. Uostalom, na 18 mogućih postolja ove sezone bilo je čak 15 različitih ljudi. U veleslalomu se Odermatt izdvaja, no ni njemu ne bih dao prednost.

Više na račun organizatora (FIS) nego na račun domaćina (Kina) ide prigovor da će, baš kao i kod skijašica, ovo biti najkraći veleslalom u povijesti ZOI.

– To se ne može promijeniti i moj svaki komentar bio bi suvišan. Staza će biti svima jednako dugačka i stoga nema živciranja. Ja se nikad ne izvlačim na te stvari, jer onda to sliči na alibije. Spreman sam se boriti, pobijediti, ali nije me strah izgubiti.

Eh sad, u skijanju je uvijek pitanje što je to pobjeda, a ona nije samo prvo mjesto pa čak ni samo postolje.

– Sve je kako si ti u glavi postaviš. Kada si prvi, nisi izgubio, a kada si drugi, onda možda nešto jesi izgubio. Mi sportaši težimo perfekciji, no i iz plasmana koji nisu nagrađeni medaljama može se izvući nešto zadovoljavajuće. Premda tog dana ja nisam osvojio utrku, za mene je ono treće mjesto u slalomu bila pobjeda jer sam tog dana pobijedio sam sebe.

Iako su, uz odobravanje FIS-a, sagradili (pre)kratku stazu, Filip Kinezima skida kapu.

– Svaka čast da su od nule sagradili ovakav kompleks. Sve super funkcionira. Do gondole imamo nekoliko minuta, za 15 minuta smo gore, a u olimpijsko selo možeš se vratiti gondolom ili na skijama. Očito su se konzultirali s nekim iskusnim i pametnim ljudima.

A Zubo se sa svojim timom mora još konzultirati na kojim će skijama u nedjelju nastupiti. Atomicove će svakako biti, a na njima skija već 18 godina, samo je pitanje hoće li biti nove ili one dosadašnje.

– Testirali smo nove skije da vidimo bi li one bile bolje za ovaj umjetni snijeg, no mislim da ću voziti na svom standardu.

Mnogi se žale na umjetni snijeg.

– Malo je na početku bilo drukčije jer to je sasvim umjetni snijeg, nema ni milimetra prirodnoga, no već sam drugi dan bio dobar. Jako je hladno i, a to je drukčije, jako je suho. Nije preledeno, ali dosta je agresivno.

Putovao svuda, a ništa vidio nije

Kakav je život u olimpijskom selu uza sva ograničenja?

– Meni je to klasično, kao i tijekom sezone. Došao sam tu trenirati, spavati i voziti utrke. I da imam slobodu kretanja, ne bih išao nikamo. Neki se žale što se ne može na izlete, a ja nisam došao ovamo radi izleta. Proputovao sam cijeli svijet a da nisam ništa vidio i volio bih se na puno mjesta vratiti.

Kako podnosi svakodnevna obvezna testiranja na koronavirus?

– Nema se tu što podnositi. Usporedit ću to s odlaskom na toalet na malu nuždu. Doslovno je toliko gubljenje vremena.

U olimpijskom selu Filip se najviše druži sa skijašima Vidovićem i Kolegom, a društvo će mu u veleslalomu praviti Kolega. Kako su im protjecali dani iščekivanja?

– Treninzi su nam bili posloženi tako da treniramo kasnije pa nam dan proleti. Sami i ja volimo zujati po selu, prošetati se po zraku, a izvan toga gledamo serije, ništa neuobičajeno. Svatko gleda neke svoje preferencije, da nam bude upotpunjen dan.