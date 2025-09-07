'Napravila sam testiranje i platila ga 250 eura, ali žalosno je da tako moram dokazivati svoj spol'

Sandra Elkasević (35) otputovala je jučer u Tokio gdje će, ako sve bude u redu, točno za tjedan dana nastupiti u svom osmom finalu na Svjetskom prvenstvu. Debitirala je davne 2009. godine kada je u Berlinu osvojila deveto mjesto. Dvije godine poslije u Moskvi je bila zlatna, potom preskače 2013., da bi se vratila u Pekingu 2015. godine osvajanjem srebra. Drugi naslov svjetske prvakinje osvaja u Londonu 2017. godine. Slijedi Doha 2019. (treće mjesto), Eugene 2022. (drugo mjesto) da bi 2023. u Budimpešti prvi put od 2013. ostala bez postolja. Bila je peta.