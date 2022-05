Nakon neviđene drame, Dinamo nadjačao Bosco i izborio najviši rang

Uz sve počasti uzbuđenjima i neizvjesnostima koje nude nogomet, rukomet, odbojka ili vaterpolo, ništa nije ravno završnicama kakve su moguće u košarci. A da bi se u to uvjerili trebalo je pogledati treću utakmici finala Prve lige između Dinama i Bosca.

A na koncu su - nakon produžetka - slavili dinamovci. Pobijedili su sa 79:78 koševima Davida Ušića, sina trofejnog cibosa Svena Ušića. U tom posljednjem napadu "modrih", kapetan Garafolić spustio je loptu Ušiću koji je preko mlađahnog Matića zabio koš i iznudio slobodno bacanje za rezultat koji će ostati i konačni. No, to tako ne bi bilo da je Smolić, Boscov centar, pogodio tricu sa zvukom sirene.

A Dinamo ne bi slavio svoj povijesni uspjeh ni da je jedan drugi Boscov veteran realizirao dva slobodna bacanja 14 sekundi prije isteka 40. minute. No, promašio je premoreni Petar Babić oba "penala" a potom je ovaj 37-godišnjak promašio i loptu uhvaćenu ispod koša i dvoboj je otišao u produžetak.

A i u pripetavanju su se Boscovi košarkaši našli u dobitnoj situaciji. Naime, koševima Kature poveli su gosti sa 78:74 koju prednost u posljednjih minutu i pol nisu uspjeli obraniti. A u napadu igrači trenera Ivana Tomasa, u tim trenucima, nisu uspijevali ništa realizirati. Katura je šutirao tricu s istekom vremena i promašio da bi u sljedećem napadu promašio iz prodora, a na koncu je, već spomenuti Smolić, promašio tricu.

Bio je to znak za veliko veselje košarkaša Dinama ali i njihovih vjernih Bad Blue Boysa koji su ih nosili kroz cijelu sezonu. Činili su to i u ovoj prigodi, njih oko 150, no neki i neprimjerenim ponašanjem pa su završili u marici odnosno policijskoj postaji. Osim toga, BBB-ovci nisu mogli izaći iz dvorane dok se kod nazočnih policijskih službenika nisu identificirali.

Kod slavljenika prednjačio je kapetan Hrvoje Garafolić (25 koševa, 9 skokova), a dvoznamenkasti su bili još i Josip Škara (13), David Ušić (12) i Luka Cvitanović (10). U redovima onih koji su teren napustil pognutih glava bolji od ostalih bili su kapetan Luka Katura (17 koševa), centar Ante Smolić (15 koševa, 10 skokova) te već spomenuti Petar Babić (15 koševa, 6 asista), igrač s najvećom minutažom na terenu, kojem je u završnici ponestalo goriva. A Boscu je pak ponestalo i centara jer se potkraj prvog poluvremena, nakon što je zabio 11 koševa, ozlijedio prvi centar Ante Krapić.

To definitivno nije bio sretni dan Boscova trenera Ivana Tomasa, za razliku od mladog Dinamova stratega Marija Štirjana kojem su ove večeri i zvijezde bile naklonjene. No i njemu treba skinuti kapu jer je i bez značajnijeg trenerskog iskustva uspio ostvariti veliki cilj jednog, dosad, malog kluba.