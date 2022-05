Uz glasnu podršku šestog igrača (BBB), Dinamo dočekuje uzletjeli Bosco

Svim onim zagrebačkim štovateljima "kraljice igara", koliko ih je ostalo, za ovu večer imamo preporučiti izlazak u Draženov dom, na vrlo zanimljiv košarkaški dvoboj između Dinama i Bosca koji se igra od 20 sati.

Riječ je o prvoj finalnoj utakmici Prve lige (serija se igra na dvije pobjede) između prvoplasiranog i drugoplasiranog sastava nakon ligaškog dijela. Još do prije par kola izgledalo je da će dinamovci ukrstiti koplja sa Dubrovčanima no oni su u posljednjim kolima posustali, ali su zato košarkaši Bosca uhvatili jako dobar zalet i došli u priliku da se bore za ulazak u HT Premijer ligu.

Štoviše, u izravnoj utakmici koja je o tome odlučivala, Bosco je u svojoj dvorani (Trnsko) posve nadigrao Dubrovnik (89:68) u čemu je vrlo značajnu rolu, sa čak 14 asistencija, u organizaciji igre odigrao 37-godišnji Petar Babić. A on je igrao na parketu na kojem se afirmirao noseći boje danas nepostojećeg Košarkaškog kluba Zagreb.

- Da, deset godina sam ovdje proveo, bilo mi je dobro u Zagrebu pa nisam u ono vrijeme ići nikuda. Bez obzira što sam ja tada igrao na višoj razini uvijek je gušt ući u finale, bez obzira o kojoj se ligi radilo. Uostalom, nakon što je ovaj klub toliko godina radio na tome, uspjeli smo se dovesti u priliku da se Bosco vrati u najviši rang natjecanja a zadovoljstvo je tim veće što su uz nas četvoricu veterana, Krapića, Katuru, Smolića i mene, to ostvarili mladi i nadareni igrači poput Kuzmanovića, mog prezimenjaka Babića, Šljivarića, Matića, Lindea...

Babić, koji u klubu već dvije godine radi kao trener juniora, u finalu nikome ne daje igračku prednost.

- Dinamo možda ima prednost domaćeg parketa i očekujem dvije vrlo teške i zanimljive utamice.

A dinamovci se doista i uzdaju u huk s tribina, vjeruju da će i ovom prigodom uz njih biti Bad Blue Boysi koji su im, svojim navijanjem, čak dvaput omogućili da Markota, Garafolić, Ušić, Anzulović, Nakić-Vojnović, Klepo i društvo preokrenu utakmice protiv Bosca.

- Računajući onu u Ćosićevu kupu, mi smo s Boscom ove sezone igrali pet utakmica i četiri smo dobili, no oni su nas pobijedili u posljednoj što je još jedan dokaz da su u dobroj formi. U našim pobjedama i preoketima deficita i od 20 razlike, značajan faktor bili su naši navijači, no čini mi se da će ovo biti malo drugačija utakmica. I oni i mi smo dobro posložene momčadi, s nekoliko iskusnih i nizom mladih igrača. Ipak, ja se uzdam u naš domaći teren na kojem ove sezone još nismo izgubili utakmicu - kazuje ponajbolji Dinamov španer, 32-godišnji Hrvoje Garafolić.

A i on, poput Babića, nije samo igrač nego ima i posao.

- Radim kao kineziterapeut u Centru za odgoj i obrazovanje u Dubravi, a košarka mi je hobi.

A mi bismo na to rekli da je šteta što mu košarka nije profesija jer nam se čini pravim španerom koji je, možda, mogao živjeti od košarke.

- Ja sam dosta kasno sazrio kao igrač i kasno dobio ozbiljnu priliku. Dogodilo se to kada sam bio apsolovent i upisao doktorat a kada sam dobio stalan posao više se nisam dvoumio.

Ne dvoji Hrvoje ni oko toga tko je u ovom srazu kvalitetniji sastav.

- Ja sam uvjeren da smo to mi, no Boscu treba priznati da su se dobro posložili i da su u odličnoj formi. Bit će to zanimljiva serija i za nas igrače i za publiku.

Dinamo je imao priliku ući u HT Premijer ligu i prošle godine no tada je prvakom Prve lige postala Cedevita Junior.

- Oni su bili veliki favorit, a mi smo u majstorici na poluvremenu imali "plus 10", no nismo uspjeli. Ja još uvijek osjećam blagu gorčinu tog poraza, pogotovo kada vidim koliko daleko su oni dogurali u višem rangu - kazao je Garafolić.