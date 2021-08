Najmlađi vatreni u povijesti igrao je s Messijem i bio zvijezda, a 'zapeo' je drugoj ligi

Alen Halilović svojedobno je bio najveća nada hrvatskog nogometa, potpisao je za Barcelonu i posrnuo no sazrio je i možda baš novi klub u njegovoj karijeri bude taj koji će ga vratiti na stare staze!

Naime, 25-godišnjak je potpisao za Reading i to mu je već deseta destinacija na kojoj će igrati. Za nekoga njegovih godina, poprilično velika brojka! I sugerira izostanak konstante, a ona je potrebna svakom sportašu.

Srećom, u njegovu novom klubu, koji vodi srpski trener Veljko Paunović, vjeruju u Alena.

- Kreativnost je najvažnija u svakoj momčadi, a on je pametan ofenzivni veznjak s odličnim pregledom igre i gomilom talenta. Iako ima samo 25, ima i iskustvo igranja u Championshipu, što je velika prednost. Zadovoljan sam što je prihvatio naš poziv - kazao je Paunović.

Welcome to Reading, Alen! 🙌



We are delighted to announce the arrival of Croatian attacking midfielder, Alen Halilović who signs with the club on a one-year deal!#AlenArrives | #Royals150