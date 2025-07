Na startu Svjetskog prvenstva, hrvatski vaterpolisti torpedirali Kineze

U misiju obrane naslova svjetskog prvaka "barakude" su krenule s visokom pobjedom protiv reprezentacije Kine koja ih, kroz povijest međusobnih utakmica na Svjetskom prvenstvu, ne samo da nikad nije pobijedila nego im nije ni zaprijetila (15:5, 17:1, 22:4).

A tako je bilo i ovom prilikom (25:6) jer takav je odnos snaga između ove dvije vrste da je pitanje pobjednika praktički bilo riješeno i prije same utakmice. Uostalom, naši su vaterpolisti s ovih "plus 19" izjednačili najuvjerljiviji start ostvaren na svjetskim prvenstvima a to je bila ona pobjeda nad Argentinom (24:5) u Fukuoki, prije dvije godine.

Već nakon prve četvrtine (7:1) sve je bilo jasno, a s drugom je to i potvrđeno (12:1). Nakon toga našima pada intenzitet obrane pa u trećoj dionici primaju čak četiri pogotka ali postižu sedam za "plus 14" krajem treće četvrtine (19:5).

I u posljednjih osam minuta hrvatska prednost nastavila je rasti jer je Tucak od svojih izabranika tražio visoki pritisak, da suparničke šutere udalje što više od Bijačevih vrata. U svom perfekcionizmu, hrvatski izbornik je kod 22:5 zatražio minutu odmora, jer je htio ne samo da se odigra nešto uigrano već i da osvježi momčad.

Uostalom, samo 54 sekunde prije kraja utakmice, i Asić je zatražio minutu odmora kako bi dogovorio napadačku varijantu za igrača više. No, realizaciju iste ideje onemogućio mu je hrvatski pričuvni vratar Toni Popadić s tri uzastopne obrane u istom napadu. Prvi hrvatski vratar, kapetan reprezentacije, Marko Bijač upisao je devet obrana a listu strijelaca predvodio je Luka Bukić sa šest pogodaka, a upisali su se još i Žuvela (4), Burić (3), Butić (3), Harkov (3), Brubnjak (2), Fatović (2), Lazić (1) i Vrlić (1). Za Kinu su pak zabijali Xie (2), Chen (1), Wang (1), Cai (1) i Peng (1).

Nakon Bijačeve 24 minute, najviše vremena u igri proveo je naš jedini ljevoruki igrač Konstantin Harkov (23 i pol minute) što je i razumljivo jer je zbog ozljede u trening utakmici s Mađarskom bio u određenom zaostatku sa sportskom formom pa ga izbornik Tucak nastoji što prije razigrati.

U stotoj utakmici na svjetskim prvenstvima, Hrvatska je izborila 74. pobjedu a rekordna i dalje ostaje ona izborena na prvom SP-u protiv Novog Zelanda (35:1).

Kao što se znalo, bila je ovo samo trening utakmica za ono što slijedi a to su uvijek neugodna Crna Gora (koja nam je znala i zagorčati život na velikim natjecanjima) kao i odlična reprezentacija Grčke.