Fatović: Mi kao svjetski prvaci nemamo razloga od nikoga strahovati

S Lorenom Fatovićem, jednim od ključnih igrača reprezentacije svjetskih prvaka, najavljujemo nastupe "barakuda" na Svjetskom prvenstvu na kojem izabranici Ivice Tucka brane svoj svjetski tron. A tu misiju započinju subotnjom utakmicom s Kinom, po našem vremenu u ranu zoru, koja je na posljednjem SP–u bila 12. i koja je kao suparnik trebala biti tek nešto bolje zagrijavanje za vrlo zahtjevne dvoboje s Crnom Gorom (ponedjeljak) i Grčkom (srijeda).

Kakav osjećaj uoči misije branjenja svjetskog prijestolja ima najbolji hrvatski vaterpolist u prošloj, teško ponovljivoj, 2024. godini?

– Spremni smo i u punom smo sastavu. A tada smo svima izuzetno težak suparnik. Znaju se naša očekivanja, a gledajući rezultate iz proteklih godina, mislim da možemo dogurati daleko. Ipak, s obzirom na ždrijeb i skupinu koja nam je dodijeljena nema smisla nešto prognozirati, nego ići utakmicu po utakmicu.

FOTO Nikad više... Ovo su zadnje fotografije Luke Modrića kao igrača Reala

Ždrijeb nas nije mazio

A ždrijeb uistinu nije bio milostiv pa nas u četvrtfinalu, budemo li prvi ili drugi, vodi na Španjolsku ili Mađarsku. Ili pak na Srbiju ili Italiju budemo li u svojoj skupini treći.

– Ždrijeb nije savršen, no ne možemo birati. Skupina je na prvu možda i najteža u odnosu na ostale, ali su to sve suparnici kojih se nemamo razloga bojati ako smo u svom najboljem izdanju. Budemo li na razini na kojoj jesmo posljednjih godina, ne trebamo strahovati.

Je li četvrtfinale minimalan cilj?

– Glupo je postavljati minimalan cilj. I da se dogodi osmina finala, mislim da idemo na Singapur ili Kanadu, glupo je reći da je nama cilj četvrtfinale. Mi sa svima možemo igrati, sve možemo dobiti.

Kako se Loren osjeća uz nova pravila u vaterpolu?

– Budući da su vratili vrijeme s 25 na 28 sekundi, odnosno s 15 na 18 sekundi za korner i isključenog igrača, osim što je kraći teren, neke veće promjene i nema. S obzirom na to da je manji teren, ima više kontakta, no mislim da smo se prilagodili na svim ovim sparinzima. Nema smisla više se na to obazirati, to je sada naša stvarnost, tako će nam biti ubuduće. Svi smo imali jednako vremena za prilagodbu na nova pravila jer smo za klubove igrali po starima. Tko se bolje prilagodi, imat će bolji rezultat.

Zvuči nam logično da je to što će biti više pogodaka bolje za publiku?

– Ne znam što bih rekao. Vidjeli ste u Parizu; kada je velika arena, mi imamo publike. Vidjelo se to i u Splitu, u Zagrebu i Dubrovniku. Kada god se igra u Mađarskoj, bazeni su puni. Kad god se napravi spektakl od natjecanja i kad se uloži trud u infrastrukturu, vaterpolo uvijek ima publiku. Hoće li nova pravila dovesti novu publiku? Na prvu bih rekao da ne vjerujem u to. Najbolje će se vidjeti za nekoliko godina kada se odigra nekoliko velikih natjecanja. U Parizu je bilo 15 tisuća ljudi na ženskim utakmicama kao i na "nebitnim" utakmicama u muškoj konkurenciji, onima od petog do osmog mjesta. Daj Bože da ova pravila privuku još više ljudi.

Utakmice se igraju na natkrivenom, ali ne i zatvorenom bazenu pa će publika, a i igrači, osjećati velike vrućine i vlagu.

– Mi smo zato i proveli sedam dana u Hong Kongu da se prilagodimo koliko možemo. Vrijeme provodimo u klimatiziranom hotelu, na masažama i u obnavljanju energije. Tu vlagu i vrućinu ne gledamo kao izliku za eventualne slabije nastupe.

Koliko ima realnih kandidata za odličje?

– Sve reprezentacije koje se domognu četvrtfinala bit će kandidati za odličje. Možda ne i Amerika koja ima lakšu skupinu, ali puno su izmijenili momčad u odnosu na Olimpijske igre gdje su bili treći. U njihovoj reprezentaciji sada nema Bowena, a reprezentativno se umirovio i Hallock, možda i najbolji centar svijeta. Moglo bi se reći da ima sedam kandidata za medalju.

Amerikanci očito već sada pripremaju momčad za OI 2028.?

– Nakon Olimpijskih igara dosta se Amerikanaca i Australaca ostavlja igranja za reprezentaciju. Njima su te Igre zacijelo najvažnija stvar. Vidjeli ste u Zagrebu, na SP-u do 20 godina, da je to već momčad koja igra sa svim europskim momčadima ravnopravno. Oni imaju vrhunsku budućnost. Svakako je dobro za sport da država poput Amerike ima odličan vaterpolo. Njima je olimpijska medalja u Parizu zacijelo donijela popularnost u vlastitoj zemlji i sve će snage usmjeriti da u Los Angelesu idu na medalju.

Vratar zabio više od mene

Koje su udarne kvalitetne hrvatske reprezentacije? Je li to popunjenost na svim pozicijama?

– Sigurno. Krasi nas kontinuitet igranja tih teških utakmica, znamo ih igrati. Mislim da će obrana biti ključ, a naši vratari su uvijek bili među najboljima na svijetu. Obrana će ponovo biti ključ jer kraći je teren, više je napada, i ta agresivnost i želja u obrani bit će presudne. Koliko god bude više pogodaka, svakako će onaj koji ih manje primi imati više izgleda za odličje. To smo doradili na ovim pripremama, a imat ćemo i vrhunsku obranu.

Znači li taj kraći teren opasnost od većeg broja kontri?

– Pa da. Ta manja prednost koju će ostvariti igrači koji je dobiju kada krenu iz obrane dovest će do brže realizacije. Lakše će biti tu loptu izbaciti u napad, vratarima će biti lakše bacati u kontru. Vidjet će se sve na broju pogodaka. Ovo će natjecanje dati relevantnu sliku o tim novim pravilima i vidjet će se što je bolje, a što lošije u odnosu na prije.

Sada će i vratari zabijati ako suparnik krene u napad bez vratara, što je Loren duhovito prokomentirao.

– Eto, na onoj pripremnoj utakmici protiv Talijana naš je vratar zabio više od mene. Sve se mijenja.