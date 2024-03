Na Maksimir dolazi klub grčko-ruskog milijunaša i Putinovog prijatelja koji s pištoljem ulijeće na teren

Dinamo europsku borbu u Konferencijskoj ligi nastavlja utakmicama osmine finala protiv grčkog velikana PAOK-a. Grčki nogomet poznat je po užarenoj atmosferi na stadionima, velikim problemima s nasiljem izvan njih te katastrofalnim epizodama čije ludilo više podsjeća na filmove, nego stvarni život. Jedna od tih priča je i onda od prije pet godina kada je vlasnik PAOK-a Ivan Savvidis zbog neslaganja sa sudačkim odlukama tijekom utakmice protiv AEK-a (poništen gol PAOK-a u 90. minuti), odlučio naoružan pištoljem ući u teren.

"Odlučili smo prekinuti prvenstvo. Natjecanje neće ponovo krenuti dok se ne postigne zajednički dogovor kako bi se krenulo s posve jasnim uvjetima i pravilima", rekao je 2018. godine zamjenik ministra kulture i sporta Georgios Vassiliadis. Državno tužiteljstvo je nakon incidenta protiv Savvidisa pokrenulo istragu.

GALERIJA PAOK na kultnoj Toumbi svladao Hajduk (3:0). Solunska utvrda gorila je protiv 'bijelih'

Odluka o poništavanju pogotka sasvim je očekivano naišla na žestoke prosvjede od strane igrača i stručnog osoblja kluba. Ono što nije često viđen prizor je vlasnik kluba koji na teren utrčava s pištoljem za pasom te u pratnji tjelohranitelja i predsjednika kluba prijeti sucu. Štoviše, sudac je zbog prijetnji prekinuto utakmicu, a PAOK-ov revolveraš i njegov vjerni namjesnik su mu dovikivali da je "gotov"! Igrači kluba iz Atene su pobjegli u svlačionicu, a sudac je promijenio odluku i priznao gol.

"Nakon konzultacija s pomoćnicima priznao sam gol, ali je Savvidisov upad na teren prekinuo meč", napisao je sudac u izvješću s utakmice. Bio je primoran stadion napustiti u policijskoj pratnji. Savvidis je nakon ove epizode ponudio javnu ispriku, izrazio žaljenje zbog svojih postupaka i naveo bizarna opravdanja za svoj postupak.

PAOK owner Ivan Savvidis enters the pitch to protest ref’s the decision and guess what, he was carrying a gun... pic.twitter.com/utIApYqHiv