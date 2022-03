Morant zabio 52, Brooklyn doživio jop jedan težak poraz bez svojih zvijezda

U derbiju Istoka NBA lige, susretu dvije najbolje momčadi te konferencije, košarkaši Miami Heata svladali su Chicago 112:99 na domaćem parketu.

Miami je time upisao četvrtu pobjedu u nizu, ali je i pobjegao Chicagu na dvije pobjede prednosti. U prvom dijelu susreta domaći sastav je stvorio prednost od devet poena, ali je sve zaključio sjajnom trećom četvrtinom koju je dobio 36:21.

Gabe Vincent je za Miami ubacio 20 poena, kao i Tyler Herro s klupe, s tim da je Herro dodao i šest skokova te pet asistencija. Adebayo i Butler su ubacili po 15, a Adebayo je tome dodao sedam skokova, pet dodavanja i dvije blokade. Kod Chicaga je najbolji bio Zach LaVine s 22 poena.

Novu sjajnu utakmicu odradio je Ja Morant, najveća zvijezda Memphisa. Njegova je momčad na domaćem parketu svladala San Antonio 118:105, a Morant je ubacio rekordan broj koševa u karijeri - 52. Bila je to prava simultanka jednog od najboljih košarkaša današnjice koji je već u prvom poluvremenu ubacio 29 poena.

Imao je sjajan šut iz igre (22-30). Opalio je i pogodio sva četiri šuta za tri poena, imao je sedam skokova, zakucavao je preko gostujuće obrane... Na drugoj strani čak su šestorica Spursa ubacila dvoznamenkasti broj poena, no u obrani nisu imali odgovor na Moranta koji je Memphis doveo blizu Golden Statea i drugog mjesta na Zapadu. Te dvije momčadi imaju isti broj pobjeda, ali Memphis je trenutačno na dva poraza više.

Foto: Petre Thomas/REUTERS Feb 28, 2022; Memphis, Tennessee, USA; Memphis Grizzles guard Ja Morant (12) talks with Memphis Grizzles head coach Taylor Jenkins (left) during the first half against the San Antonio Spurs at FedExForum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports Photo: Petre Thomas/REUTERS

Bez Duranta, Irvinga, Harrisa i Simmonsa Brooklyn je teško nastradao na domaćem parketu od Toronta. Kanadski klub je pobijedio 133:97, a već nakon uvodnih 12 minuta stvorio je 15 poena razlike.

Odličnu utakmicu je odigrao Scottie Barnes koji je ubacio 28 poena uz šut 12-14 te 16 skokova, četiri asistencije i pet ukradenih lopti. Imao je Toronto i skoro 50-postotni šut za tri poena (18 od 38). Kod Netsa je prvi strijelac s 15 koševa bio LaMarcus Aldridge.

Nakon dva poraza u nizu pobjedu je upisao prvak Milwaukee koji je pred svojim navijačima svladao Charlotte 130:106. Svatko iz petorke Bucksa ubacio je dvoznamenkasti broj poena, a prvo ime bio je Giannis Antetokounmpo s 26 poena, 16 skokova i šest asistencija.

I dalje se na sedmom mjestu Zapadne konferencije drži Minnesota koja je ovom prilikom nadjačala Cleveland u gostima sa 127:122. D'Angelo Russell vodio je Minnesotu do slavlja s 25 poena, četiri skoka i tri dodavanja.