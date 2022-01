Monaco pronašao zamjenu za Niku Kovača: Priliku dobio talentirani Belgijanac

Belgijanac Philippe Clement novi je trener francuskog prvoligaša Monaca, gdje će zamijeniti Hrvata Niku Kovača, smijenjenog krajem prošlog tjedna.

Philippe Clement (47) je bio trener Club Bruggesa, trenutno drugog u belgijskom prvenstvu i s kojim je bio prvak 2020. i 2021. Bivši belgijski veznjak, prethodno je doveo Genk do naslova prvaka Belgije 2019. godine, a ugovor je potpisao na dvije i pol godine.

Foto: Baratoux Loic/ABACA Philippe Clement coach of Bruges KV in action during the Champions League Paris Saint-Germain v Club Brugge at Parc des Princes Stadium in Paris, France, on December 7, 2021, Photo By Loic Baratoux/ABACAPRESS.COM

- Njegova demonstrirana sposobnost da izvuče najbolje iz mladih i talentiranih grupa uz postizanje sve viših ciljeva tijekom karijere čini ga pravom osobom kojoj treba slijediti logično, a s netaknutom ambicijom, poglavlje koje smo započeli na početku prošle sezone ciljalo je na na trajnom vraćanju AS Monaca u elitu francuskog nogometa i na europsku pozornicu - rekao je Oleg Petrov, klupski dopredsjednik i generalni direktor u priopćenju za javnost.

Clement će šestoplasirani Monaco voditi u nedjelju u Nantesu u 20. kolu Francuske lige.