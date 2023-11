Moment kad su hajdukovci stigli pred Torcidu: Orilo se 'Vukovar i Škabrnja', a onda je krenula posebna pjesma

Tenis

VIDEO Pomahnitali Đoković u Goranovu stilu masakrirao dva reketa i zaradio zvižduke publike

Nole je otrčao do klupe i odmah slomio reket. Ipak, to mu nije bilo dovoljno. Uzeo je i drugi reket te je i njega slomio isto kao i prvi. To je izazvalo negodovanje kod publike koja mu je zviždala, ali bijesni Srbin na to se nije obazirao.