Karoglan: Nikad u životu nisam se svjesno povukao. Od Krovinovića očekujem više

U utakmici protiv Varaždina (3:1) Mislav Karoglan nastavio je sjajan niz na klupi Hajduka i stigao do svoje 15. pobjede, bez poraza u svim utakmicama koje je vodio kao trener splitskog kluba. S nova tri boda Hajduk je ostao vodeća momčad lige, ali Karoglan nije bio euforičan, pa ni do kraja zadovoljan.

- Varaždin je prvi stvorio šansu za gol. Na poluvremenu smo igračima pustili tri video snimke i sva tri bile su situacije u kojima na otvorenoj lopti nismo bili dobro pozicionirani u šesnaestercu. Opustili smo se kada smo počeli zabijati, bilo je dobrih stvari, stvarali smo šanse, ali smo imali i loš ulaz u drugo poluvrijeme, ostali smo bez dosega, izgubili smo presing. Analizirat ćemo sve to i biti pametniji ubuduće - započeo je Karoglan izlaganje na press konferenciji na kojoj mu je postavljeno i pitanje je li se Hajduk svjesno povukao u nastavku.

- Svjestan sam da ne treba tražiti kruha preko pogače, više je dobrih stvari i trebamo biti zadovoljni. No, imamo amplitude u igri. Treba dati i kredit Varaždinu, dobri su na lopti i guštam ih gledati jer igraju bez straha. U pojedinim fazama igre najbolji su u ligi. Isključivo je do njih to što smo mi pali na početku drugog dijela. Htio sam da igramo presing, ali nogomet je takav, onaj tko stiska 90 minuta, taj puno i košta. Ja se nikad u životu nisam svjesno povukao, ali me 100 puta netko povukao. Kolegi Mariju Kovačeviću od srca želim da nastavi tako raditi i dalje, a svojim igračima čestitam, zatvorili smo ciklus od pet pobjeda u nizu. Sada nas čeka teži ciklus u kojem će svaka utakmica biti izazovna - dodao je trener Hajduka.

Debitirao veliki talent

Pobjeda je u svlačionicu ipak unijela poseban mir.

- Trošimo se puno, i stožer i igrači. Po cijeli dan smo bili u bunkeru. Sada imamo tri-četiri dana za rekuperaciju, lijepo je vidjeti malo djecu za promjenu, a onda opet idemo u rat.

Komentirao je Karoglan i debitantski nastup Šimuna Hrgovića, 19-godišnjaka kojeg je povukao iz juniora nakon teške ozljede Melnjaka. Hrgović je ušao u 75. minuti umjesto Ismaela Dialla,

- S njim sam jako povezan, u kadetima sam ga iz veznog reda prebacio na lijevog beka. Krasno dijete.

Dodao je da je prezadovoljan s igrom Pukštasa iako ga kritizira kada uđe u preduboko razmišljanje, dok više očekuje od Filipa Krovinovića koji igra na poziciji iza Marka Livaje.

- Ne znam je li to najbolja pozicija za njega. U fazi obrane je igrao iza Livaje, a u fazi napada je stajao nisko. Želim od njega više. Želim da bude samokritičan. Traži se i od mene više - zaključio je.