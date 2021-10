Mogu li stati na kraj dominaciji Dinama? Dva kluba iz sjene trče prema naslovu prvaka

Toliko smo već u ovoj sezoni čuli o Dinamu i Hajduku, toliko pohvala i kritika, toliko “juriša na naslov” ili apela za smjenu trenera. Iako je sve u Prvoj HNL velik pritisak, nekako se čini da Osijek i Rijeka pored dva najpopularnija hrvatska kluba rade svoj posao iz sjene. Tiho, pametno i postupno. I sada se nakon 13 kola nalaze na čelu Prve HNL s 27 bodova, i jedni i drugi s po osam pobjeda, tri remija i dva poraza, s tri boda više od Dinama i šest više od Hajduka. Iako bi ih Dinamo mogao preteći kada nadoknadi svoje zaostale susrete, ne može se negirati da su nakon prve trećine prvenstva dva kluba jasno pokazala svoje ambicije u zasad poprilično izjednačenoj i napetoj sezoni.

Rupnik: Osijek ima dobre šanse

Možemo do prekosutra rangirati rostere momčadi i vjerojatno se nikad nećemo složiti, ali nešto jasnije izgleda činjenica da su Goran Tomić i Nenad Bjelica trenutačno najkvalitetniji treneri lige. Te stvari jasno se vide na istančanim i jasnim stilovima igre. Znamo da Osijek igra vrlo pragmatične i sigurne utakmice, dok Rijeka prima golove kao na traci, ali u jako zabavnim utakmicama ima tendenciju zabiti ih više. I jedna i druga formula zasad dobro funkcioniraju, a zanimljivo je čekati i vidjeti koja će od te dvije momčadi zadržati kontinuitet.

Naravno, kao i u dosadašnjem dijelu sezone, i jedni i drugi imat će bolje i lošije nalete forme s lijepim riječima ili kritikama u javnosti, ali valja se uoči njihova međusobnog susreta ovog vikenda na Rujevici pitati za širi period: imaju li Rijeka i Osijek zaista šanse osvojiti naslov prvaka Prve HNL ove sezone?

Nijedna momčad nema prirodnu motivaciju kao Osijek, jedini klub koji iz “velike četvorke” nije osvojio naslov prvaka Prve HNL.

– Prezahtjevno je prognozirati tko će osvojiti naslov jer će sitnice i nijanse odlučivati, ali naravno da bih najviše volio da moj Osijek osvoji naslov. Mislim da smo zaslužili dočekati novi stadion kao prvaci – rekao je Davor Rupnik, bivši trener Osijeka koji je ovog tjedna s trećeligašem Belišćem imao utakmicu osmine finala Kupa protiv Hajduka (1:5).

Kakva su očekivanja u gradu, kakva je atmosfera oko kluba?

– Poznajući Bjelka, mislim da je on sam stavio pritisak na sebe i na momčad. S obzirom na prošlu sezonu svi u Osijeku smatraju da je drugo mjesto solidna sezona, a prvo pravi uspjeh. Ne bih se baš složio s tim jer mislim da su ipak u vrhu četiri vrlo izjednačene ekipe, ali tako se u Osijeku razmišlja – rekao je Rupnik.

Uvijek je jedna od glavnih tema u Osijeku forma Ramona Miereza. Najbolji prošlosezonski strijelac nakon 13. kola samo je na dva pogotka, ali unatoč tome nemjerljivo je važan kotač u sustavu igre. Budući da je Osijek i bez njegova golgeterskog učinka na vrhu, mnogi se pitaju što će tek biti kad Mierez proradi ispred gola.

– Daj Bože da Mierez krene! Iz razgovora s Bjelicom znam koliko se trudi, koliko radi i koliko je važan za momčad. Moramo se sjetiti da on i dalje igra odlične utakmice, u presingu na suparnika, u ritmu i agresivnosti, u izgradnji napada. Jedino nedostaje ta koncentracija u završnici, a i mora se reći da danas svi rade videoanalize i da su vjerojatno naučili dosta o tome kako Miereza zaustaviti u završnici. Volio bih da proradi jer tad bi Osijek imao još više šanse – zaključio je Rupnik.

Ako u HNL-u ove sezone želite gledati zabavne utakmice i golijade, izaberite utakmice Rijeke. Momčad s Kvarnera za neutralnog je gledatelja pravi izbor jer je u dosadašnjem dijelu sezone već odigrala šest utakmica u kojima je palo šest ili više pogodaka. Dok im je obrana u Prvoj HNL primila isti broj pogodaka kao Slaven, Rijeka je najefikasnija momčad lige s 31 pogotkom, čak 13 više od Osijeka ili 15 više od Hajduka. Iako obrana u ovom sistemu s tri braniča izgleda kao da treba još vremena i uigravanja, Tomićev napadački sustav izgleda, barem po rezultatima, vrhunski i ovakva Rijeka može praviti probleme svakoj obrani lige, kao što je već i dokazala.

Gračan: Derbiji će odlučivati

– Naravno da treba raditi na obrani i na sigurnosti u zadnjoj liniji, ali to se može riješiti, a kad se riješi, onda Rijeka izgleda moćno. Rijeka dobro kupuje, dobro mijenja igrače koje prodaje i zadržava visoku razinu, to se pokazalo i ovog ljeta. Pokazali su da mogu biti kandidat za naslov. Dinamo ima oscilacija i problema i sigurno tu u priču mogu uletjeti Rijeka i Osijek. Tko god to bio, jako je bitno da se Dinamo ne odvoji, jer ako se odvoji, to je onda odrađivanje teškog posla. Mislim da će derbiji poput ovoga za vikend odlučivati o tome tko će biti na vrhu – kaže bivši trener Rijeke i Osijeka Nenad Gračan.

Za razliku od Osijeka, Rijeka ima napadača koji je u životnoj formi. Josip Drmić zabija golčine iz utakmice u utakmicu i ovakvim ritmom (11 golova u 11 nastupa) podsjeća na onu briljantnu polusezonu Andreja Kramarića u Rijeci.

– Evidentno je da Rijeka ima individualnu kvalitetu s kojom može riješiti svaku utakmicu, pogotovo s Drmićem. Vidjeli smo i da je ove sezone Rijeka do velikog broja pobjeda dolazila nakon što je gubila. Ne može je se nikad u utakmici otpisati i uvijek je opasna za gol, za bilo koga u HNL-u. Mislim da Tomić vrlo dobro radi svoj posao – završio je Gračan.