Modrić za VL otkrio kome bi dao glas za najboljeg hrvatskog nogometaša: On mi je idol iz djetinjstva

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (36) izabran je za najboljega hrvatskog nogometaša u posljednjih pedeset godina, u razdoblju od 1972. do 2022. godine! To je konačni sud čitatelja Večernjeg lista koji su dali svojih 107.859 glasova u ovoj anketi, dok su o poretku posljednje desetorice veličanstvenih koji su se plasirali u završnicu, osim čitatelja, glasali i novinari sportske rubrike Večernjeg lista. Drugo mjesto u Večernjakovu izboru osvojio je Davor Šuker, treći je Robert Prosinečki, a četvrto mjesto podijelili su Zvonimir Boban i Mario Mandžukić.

Počašćen sam

Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš u posljednjih 50 godina, javio se za Večernji list iz Madrida. Podsjetili smo ga kako je nedavno, po deseti put, proglašen i nogometašem godine u našemu tradicionalnom izboru.

– Cijenim Večernjakov tradicionalni izbor za nogometaša godine i iskreno sam počašćen što sam deseti put dobio to priznanje jer Hrvatska ima puno sjajnih igrača koji iz godine u godinu postižu zapažene uspjehe. Slažem se da je nezahvalno uspoređivati igrače iz različitih generacija; moja generacija posebno pamti "brončane", mlađi su okrenuti "srebrnima", a oni stariji mogu više cijeniti igrače prije devedesetih jer su ih imali prilike gledati uživo. No ovakvi izbori uvijek su zanimljivi i dobra su prilika da mlađe generacije čuju za imena poput Mlinarića, Zajeca, Jerkovića ili Gudelja, jer su oni postavljali temelje današnjeg hrvatskog nogometa, uz one još starije, a koje ovaj izbor ne obuhvaća, Vukasa, Zebeca, Bearu i druge – kazao nam je Modrić.

Je li vas iznenadio nečiji visoki plasman, tko je za vas otkriće ovoga izbora?

– Siguran sam da će se i naš dragi Arijan Ademi, kojeg jako cijenim, složiti da su igrači poput Bobana, Šukera ili Prosinečkog važniji u povijesti hrvatskog nogometa, ali pretpostavljam da njegov visok plasman pokazuje koliko je ovaj izbor bio zapažen u njegovoj Sjevernoj Makedoniji i koliko je voljen od makedonskih navijača. Logično mi je da su na popisu najistaknutiji pojedinci iz brončane i srebrne generacije, jer su to dva najveća uspjeha hrvatskog nogometa – dodao je Modrić.

Ne razmišljam o kraju

Kada ne bi glasao za sebe, kome bi Luka Modrić u ovoj anketi dao svoj glas?

– Ovakvi izbori su uvijek nezahvalni i teški jer je puno velikih igrača koji su mnogo toga učinili za hrvatski nogomet, napravili fenomenalne karijere i uspjehe na međunarodnoj razini, pa nije lako odabrati. Moja je dvojba između Davora Šukera i Zvonimira Bobana. Šuker je Zlatna kopačka, kao igrač vrh vrhova, kao što je i Zvone, koji je deset godina trajao u velikom Milanu, tada jednoj od najboljih momčadi svijeta. Kako mi je Zvone idol iz djetinjstva, ipak bih njega odabrao u ovoj anketi – istaknuo je Luka Modrić.

22.06.2021., Glasgow, Skotska - Hampden Park. UEFA Europsko prvenstvo 2020, skupina D, 3. kolo, Hrvatska - Skotska. Luka Modric. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Koliko vas još uvijek vesele pojedinačne nagrade, kakav je osjećaj biti najbolji hrvatski nogometaš u Večernjakovoj anketi, pa i u povijesti; asocira li vas to na blizinu umirovljenja ili baš suprotno – tjera li vas to dalje u nova dokazivanja?

– Naravno da me i dalje veseli svaka pojedinačna nagrada, ali nogomet je momčadski sport i zato su mi najvažniji uspjesi s Hrvatskom i Real Madridom. Večernjakova nagrada ima posebno mjesto u mom srcu jer je to prva od većih pojedinačnih nagrada koje sam osvojio; tada nisam mogao ni zamisliti da bih došao do broja deset, što pokazuje da sam i dalje na visokom nivou. Ponosan sam što sam je opet osvojio i zahvaljujem svima koji su glasali za mene. Što se tiče ove povijesne nagrade, sigurno se radi o jednom posebnom priznanju i zahvalan sam i čitateljima i redakciji Večernjeg lista na velikoj podršci. Ne razmišljam sada o kraju. Znam da neću igrati još deset godina, da je kraj karijere bliži nego što je bio prije pet godina, ali svaki novi uspjeh momčadi ili pojedinačno priznanje poput ovoga motivira me za nove pobjede i nova dokazivanja. Ne zadovoljavam se ostvarenim, već uvijek želim još bolje i više. Koliko će to trajati, ne znam i ne opterećujem se time – idem dan po dan, utakmicu po utakmicu. Dok budem uživao, imao istu ambiciju, volju, želju i elan za treniranje i igranje, trajat će. Kada osjetim da to više nije to, znat ću da je vrijeme za kraj – zaključio je Luka Modrić, genijalni nogometaš s nevjerojatnih 415 nastupa za Real Madrid i čak 17 trofeja.

Među ostalim bio je četverostruki europski prvak, ima 146 nastupa za Hrvatsku i osvajač je svjetskoga srebra iz 2018., kada je bio i dobitnik Zlatne lopte svjetskog nogometa te najbolji nogometaš Svjetskog prvenstva u Rusiji.

