Šimić za Večernji: Sjećam se kad je Modrić debitirao, ali nitko nije očekivao da će biti tako dobar

Čitatelji i sportska redakcija Večernjeg lista izabrali su najboljeg hrvatskog nogometaša u posljednjih 50 godina, a ta čast pripala je neponovljivom Luki Modriću, kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije i glavnom igraču madridskog Reala čak i s 36 godina na leđima.

Tim povodom na Večernji TV u goste nam je stigao legendarni vatreni Dario Šimić, uz kojeg je bio jedan od autora izbora Tomislav Dasović, a emisiju je vodio Željko Janković.

>>> Cijelu emisiju pogledajte ovdje:

- Kad je Luka tu, onda je to očekivano. Prije svega, pohvalio bih anketu i izbor. I silan trud koji se napravio, sigurno nije bilo lako postaviti 50 nogometaša u izbor, sigurno ih je mnogo još zaslužilo biti u njoj - rekao je Dario Šimić i nastavio:

- Ovo je realan izbor jer su glasali i čitatelji i novinari. Kad se jedno i drugo spoji, onda je ta slika realnija.

Prisjetio se Dario Šimić debija Luke Modrića u reprezentaciji.

- Sjećam se te 2006. i Basela, svi smo ga podržavali. Ali malo tko je mogao znati da će biti najbolji u povijesti, da će osvojiti Zlatnu loptu. Možda je to što se nogomet mijenjao išlo njemu u prilog. Možda u nekom drugom nogometu ne bi došao toliko do izražaja.

Foto: strukisa 01.03.2006., stadion St. Jakob Park, Basel, Svicarska - Pripremna prijateljska utakmica za Svjetsko prvenstvo u Njemackoj, Hrvatska - Argentina. Luka Modric i Leonardo Ponzilio. Photo: Sanjn Strukic/PIXSELL

Tomislav Dasović objasnio je način na koji se uvrštavalo nogometaše u izbor, a pritom je poseban naglasak postavio na Arijana Ademija, oko kojeg se vodila polemika.

- U obzir smo uzeli klupske uspjehe u domaćim i međunarodnim natjecanjima, zatim važnost izvedbi, utjecaj i staž u reprezentaciji, potom međunarodnu poziciju i ugled te individualne dosege i priznanja. Pritom smo izbor nogometaša ograničili na one koji su nastupali samo za hrvatsku (1990.-2021.), odnosno jugoslavensku (1972.-1990.) reprezentaciju - rekao je i dodao:

- Također, na popisu kandidata za najboljega u posljednjih pola stoljeća našao se i Dinamov kapetan i najtrofejniji igrač Arijan Ademi, nominalno reprezentativac Sjeverne Makedonije, ali i nogometaš koji je u 2013. godini tri puta nastupio za A-reprezentaciju Hrvatske. Također, Ademi je za Hrvatsku nastupao i na Europskom i Svjetskom prvenstvu u mlađim kategorijama, što ga po svemu čini legitimnim članom toga uglednog društva.

Luka Modrić dao je mišljenje o anketi, a to će biti objavljeno danas u 20 sati! Zasad možemo otkriti dio koji je rekao:

- Naravno da me i dalje veseli svaka pojedinačna nagrada, ali nogomet je momčadski sport i zato su mi najvažniji uspjesi s Hrvatskom i Realom. Večernjakova nagrada pak ima posebno mjesto u mom srcu jer je to prva od većih pojedinačnih nagrada koje sam osvojio; tada nisam mogao ni zamisliti da ću ove godine i 10. put biti Nogometaš godine u Večernjakovom izboru. Što se tiče ove povijesne nagrade, gdje ste me zajedno sa svojim čitateljima proglasili najboljim hrvatskim nogometašem u posljednjih 50 godina, sigurno se radi o jednom posebnom priznanju i zahvalan sam i čitateljima i redakciji Večernjeg lista na velikoj podršci. Za koga bih ja glasao? Meni je dvojba između Davora Šukera i Zvonimira Bobana. Šuker je Zlatna kopačka, kao igrač vrh vrhova, kao što je i Zvone, koji je deset godina trajao u velikom Milanu, tada jednoj od najboljih momčadi svijeta. Kako mi je Zvone idol iz djetinjstva, onda bih eto njega odabrao u ovoj anketi – rekao je Modrić, pa zaključio:

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - Spanish Super Cup Final - Real Madrid v Athletic Bilbao - King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudia Arabia - January 16, 2022 Real Madrid's Luka Modric lifts the trophy as they celebrate winning the Spanish Super Cup REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY Photo: ALBERT GEA/REUTERS

- Ne razmišljam sada o kraju, znam da neću igrati još deset godina, da je kraj karijere bliži nego što je bio prije pet godina, ali svaki novi uspjeh momčadi ili pojedinačno priznanje poput ovoga, motivira me za nove pobjede i nova dokazivanja. Ne zadovoljavam se ostvarenim već uvijek želim još bolje i više. Koliko će to trajati, ne znam, i ne opterećujem se time, idem dan po dan, utakmicu po utakmicu. Dok budem uživao, imao istu ambiciju, volju, želju i elan za treniranje i igranje, trajat će. Kada osjetim da to više nije to, znat ću da je vrijeme za kraj.

No o kraju će se kad dođe, sad treba uživati. Šimić je objasnio da Luka toliko traje jer jako pazi na svoje tijelo, vrijedno trenira i ima potrebnu želju dokazivati se iz dana u dan. Iznimna je to transformacija jer u počecima se dosta sumnjalo u njega, kad je stigao u Real Madrid, Marca ga je u startu proglasila najgorim pojačanjem u povijesti.

- Njemu je pomogla Barcelona s Xavijem i Iniestom jer je Real trebao odgovor na takav način igre. Možda griješim, ali čini mi se da je to bilo tako. Kako god, bit će teško nadoknaditi Modrića, bez obzira što je povijest pokazala da koga nema, bez njega se može. U svakom slučaju, bit će ga teško nadoknaditi i kao lidera - mišljenja je Šimić.

Mateo Kovačić bi mogao biti nasljednik?

- Procvao je u Chelseaju, došao je u zrele godine i nadam se da će on biti taj.

Nije mogao ne spomenuti sina Roka Šimića.

- Ma samo neka je zdrav i sve će biti super, pravi je profesionalac.

Kada je prije 16 dana krenuo izbor, u njemu se našlo 50 nogometaša koji su u posljednjih 50 godina obilježili hrvatski nogomet. Među našim kandidatima nalazili su se Zlatna lopta SP-a, Fife i France Footballa (Modrić), zatim Zlatna lopta SP-a do 20 godina (Prosinečki), Zlatna kopačka SP-a (Šuker) i Zlatna kopačka europskog klupskog nogometa (Skoblar)...

Nakon prvog kruga, čitatelji Večernjeg lista glasanjem su odredili 25-oricu koja su ušla u drugi krug, a nekoliko dana kasnije i desetoricu koja su ušla u samu završnicu. U završnici su o poretku konačnih 10 sa po 50 posto glasova odlučivali čitatelji i sportska rubrika Večernjeg lista.

Prema glasovima čitatelja, u toj završnici najviše glasova dobio je Modrić (55,6%), ispred Davora Šukera (11.1%) na drugom, Roberta Prosinečkog na trećem (9%), te iznenađenja Ademija na četvrtom mjestu (8,8%).

A kada su se glasovi čitatelja i redakcije zbrojili, stigli smo do konačnog poretka, koji izgleda ovako:

UKUPNI POREDAK:

1. Luka Modrić 20 bodova

2. Davor Šuker 18

3. Robert Prosinečki 16

4. Zvonimir Boban 11

4. Mario Mandžukić 11

6. Ivan Rakitić 9

7. Arijan Ademi 8

8. Ivan Gudelj 7

9. Velimir Zajec 5

9. Alen Bokšić 5



POREDAK sportske redakcije VL-a



1. Luka Modrić 10 bodova

2. Davor Šuker 9

3. Robert Prosinečki 8

4. Zvonimir Boban 7

5. Ivan Rakitić 6

6. Mario Mandžukić 5

7. Alen Bokšić 4

8. Velimir Zajec 3

9. Ivan Gudelj 2

10. Arijan Ademi 1



POREDAK čitatelja:

1. Luka Modrić 55,6% (10 bodova)

2. Davor Šuker 11,1% (9)

3. Robert Prosinečki 9,02% (8)

4. Arijan Ademi 8,8% (7)

5. Mario Mandžukić 4,2% (6)

6. Ivan Gudelj 3,6% (5)

7. Zvonimir Boban 2,2% (4)

8. Ivan Rakitić 2,03% (3)

9. Velimir Zajec 1,8 % (2)

10. Alen Bokšić 1,7% (1)