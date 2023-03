Dinamo odabrao nove članove Uprave: Jedan je doktor znanosti, drugi u prvoligaša doveo Španjolce

U Dinamu je u 12 sati počeo sastanak Izvršnog odbora na kojem su izabrana još dva nova člana Uprave kluba. Naravno, nakon sjednice Skupštine u četvrtak, postavilo se pitanje tko će, konkretno, odsad upravljati Dinamom. Dakle, klub će voditi sljedeći ključni ljudi - Mirko Barišić koji je ostao predsjednik te Uprava predvođena predsjednicom Vlatkom Peras i Dariom Šimićem kao novim članom, a istom tijelu sada su se pridužila još dvojica članova. Prisjetimo se za početak što nam je intervjuu o zbivanjima u proteklima danima rekao Šimić.

– Prihvatio sam poziv Dinama da sudjelujem u toj borbi, nisam ničiji čovjek, prepoznali su me kao čovjeka koji može donijeti te potrebne promjene. Mnogi su me ljudi, moji prijatelji, posljednjih tjedana pitali što mi sve ovo treba, zašto napuštam Milan, u kojem imam super uvjete i super posao, gdje sam posljednje četiri godine radio kao skaut. No, povuklo me srce, Dinamo je za mene posebna emocija. Kada sam nakon posljednjeg razgovora s Barišićem shvatio da želi ići u promjene i da u meni vidi čovjeka s kojim će te promjene učiniti, nisam više imao dvojbe. Puno sam riskirao jer morao bih poderati ugovor da je pobijedila Zorićeva struja, ali nisam se bojao. Imam dosta iskustva - kazao Dario Šimić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tko se pridružio, dakle, Peras i Šimiću? Zrinko Čustonja i Darko Podnar svojim su dolaskom upotpunili četveročlanu Upravu Dinama. Što znamo o dvojcu? Čustonja je godinama aktivan u svijetu sporta, radio je na Kineziološkom fakultetu gdje je 2012. postao doktor društvenih znanosti. Jedan je od autora Zakona o sportu, ali dosad nije bio aktivnije angažiran u nogometu.

30.07.2019., Zagreb - Dom odbojke Bojan Stranic, Zagreb - Svecano otvorenje Europskog sveucilisnog prvenstva u borilackim sportovima. Europska sveucilisna prvenstva iz cetiri borilacka sporta karate, judo, taekwondo, kickboxing. Zrinko Custonja. rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Podnar je zato poznato lice u nogometnim krugovima, godinama je bio u vodstvu prvoligaša Istre 1961. U Pulu je doveo predstavnike grupacije Baskonia-Alaves, Španjolce koji i danas upravljaju klubom s Aldo Drosine.

Zanimljivo je da je veliki navijač Dinama, koji bi mogao zamijeniti Krešimira Antolića, pa dvojbe nije bilo.

17.02.2022.., Pula- Odrzna tiskovna konferencija u kojoj su se javnosti obratili predsjednik NK Istra 1961 g. Branko Devide Vincenti, izvrsni direktor g. Mikel Lauzurica Evolet i clan uprave g. Darko Podnar. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Šimić nam je rekao i što očekivati od novog Dinama.

– Nisam čovjek od bombastičnih izjava. Dinamo je već velik klub, pobjeđuje europske velikane, najveći je sportski kolektiv u Hrvatskoj, a svi mi u klubu moramo dati obol da postane još veći i uspješniji. Svejstan sam da ću i griješiti, ali dat ću sve do sebe da to zajedno ostvarimo.