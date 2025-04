Mladi vratar koji je ostao bez bubrega otkrio: 'Mislio sam da je sve normalno, a onda...'

Bruno Petrčić (22), vratar hrvatskong četvrtoligaša NK Ponikva, teško se ozlijedio na utakici s Kustošijom. U sudaru s protivničkim igračem Petrom Šimunićem zadobio je težak udarac od kojeg mu se rasprsnuo bubreg. Morao je biti hitno operiran i organ mu je uklonjen. Sada se oporvalja, a za 24sata je govorio o svome iskustvu.

"Prvo sam pomislio kako je to bio normalan udarac, branio sam do kraja poluvremena, pa rekao treneru da neću više. Kad je završila utakmica, normalno sam se otuširao, a kako se sve počelo hladiti, tako me boljelo sve više. Nisam imao dojam da je nešto ozbiljno, ali sam rekao tati, jednom treneru i čovjeku od povjerenja Darku Čordašu kako ću otići u bolnicu sve pregledati za svaki slučaj", rekao je vratar.

"Došao sam na hitnu, prijavio se i mirno čekao da me prozovu. Sve je trajalo nekih 10-ak minuta, onda sam objasnio liječnicima što se dogodilo, pitao ih imaju li što protiv bolova. U tim me trenucima počelo još jače boljeti. Dali su mi nešto protiv bolova, pa sam morao dati mokraću, a kako je tu bilo i krvi odmah su me primili. Odradio sam ultrazvuk, otišao na rendgen kako bi vidjeli da nije ništa i s rebrima, odradio magnet, pa odmah završio u sali na hitnoj operaciji", prisjetio se.

"Nisam baš o tome puno razmišljao, samo sam želio da me to prestane boljeti. Uopće nisam razmišljao o drugim stvarima. Srećom, operacija je dobro prošla, tijelo mi je dobro podnijelo sve. I sad se osjećam dobro, samo me još malo boli taj rez kad se mičem", kazao je Petrčić pa podijelio svoje misli o povratku na terene: "Dosta brzo ću se vratiti nogometu, u to ne sumnjam ni najmanje. Jasno, neću žuriti, ipak su ovo ozbiljne stvari, ali čim se potpuno oporavim vraćam se na treninge."