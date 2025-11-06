Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
3:0 PROTIV KATARA

Mladi vatreni dominantno do pobjede na Svjetskom prvenstvu, sada su prvi u skupini

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
06.11.2025.
u 18:24

Odabranici izbornika Marijana Budimira dominirali su od prve minute, a do vodstva su stigli u 30. minuti golom mladog napadača Nurnberga. Mohammed Gamal je pokušao ispucati loptu, no pogodio je Šivaleca od kojeg se lopta odbila do Kusanovića koji je pogodio ispod Jassema Abdulla.

U susretu 2. kola C skupine Svjetskog nogometnog U-17 prvenstva u Katru, hrvatska reprezentacija je pobijedila Ujedinjene Arapske Emirate sa 3-0 upisavši prvu pobjedu u skupini. Nakon što je u prvom kolu odigrala bez golova protiv Senegala, hrvatska reprezentacija do 17 godina je u drugom nastupu porazila UAE sa 3-0.

Strijelci su bili Tino Kusanović (30), Gabrijel Šivalec (37) i Krešimir Radoš (89).

Odabranici izbornika Marijana Budimira dominirali su od prve minute, a do vodstva su stigli u 30. minuti golom mladog napadača Nurnberga. Mohammed Gamal je pokušao ispucati loptu, no pogodio je Šivaleca od kojeg se lopta odbila do Kusanovića koji je pogodio ispod Jassema Abdulla.

Bolivijski sudac Ivo Mendez je provjeravao gol zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto. Sedam minuta kasnije igrač Slaven Belupa, Šivalec je pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši za 2-0.

Na samom otvaranju drugog dijela Emirati su zabili nakon ubačaja iz kornera, no strijelac Suhail Al Noubi je igrao rukom pa je gol poništen.

Blizu novog gola mladi "Vatreni" su bili u 84. minuti kada je Pavle Smiljanić udarcem sa 16 metara pogodio gredu. Konačnih 3-0 postavio je Krešimir Radoš pogodivši glavom nakon ubačaja Karla Pajsara u 89. minuti.

U drugom dvoboju u skupini C sastaju se Senegal i Kostarika. Hrvatski juniori će posljednji nastup u skupini imati u nedjelju, 9. studenoga protiv Kostarike. Na SP-u nastupa 48 reprezentacija podijeljenih u 12 skupina po četiri ekipe. Po dvije najbolje ekipe iz svake skupine, te osam najboljih trećeplasiranih plasirat će se u 16-inu finala.

Naslov svjetskih prvaka u ovom uzrastu brane Nijemci koji su 2023. u finalu u Indoneziji pobijedili Francusku sa 4-3 nakon izvođenja jedanaesteraca. Susret je završio 2-2.

SKUPINA C

Rezultati - 2. kolo:

Hrvatska - UAE 3-0 (Kusanović 30, Šivalec 37, Radoš 89)

Senegal - Kostarika (kasnije)

LJESTVICA:

1. HRVATSKA 2 1 1 0 3-0 4

2. Senegal 1 0 1 0 0-0 1

3. Kostarika 1 0 1 0 1-1 1

4. UAE 2 0 1 1 1-4 1

3. kolo - 9. studenog:

Hrvatska - Kostarika (15.45)

Senegal - UAE (15.45)

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska U-17 reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja